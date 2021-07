Het beste Android-nieuws: OnePlus Nord 2 officieel en Toddler-malware

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De OnePlus Nord 2 is de nieuwste smartphone van de Chinese fabrikant en de directe opvolger van de OnePlus Nord uit 2020. Het toestel is op veel punten (flink) verbeterd, maar er is ook wat hetzelfde gebleven, zoals de instapprijs. Het model met 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag kost 399 euro. Ook is er een variant aangekondigd met 12GB RAM en 256GB opslag voor 499 euro. Na het jarenlange gebruik van Snapdragon-chips bewandelt OnePlus dit jaar een ander pad. De Nord 2 is namelijk voorzien van de MediaTek Dimensity 1200-processor. Deze is krachtig genoeg voor alledaagse taken, het spelen van 3D-games en multitasking.

De Samsung Galaxy S22 kan snelladen met maximaal 65 Watt, aldus een nieuwe bron. Daarmee trekt de fabrikant eindelijk het nodige sprintje richting de concurrentie wat betreft snelladen. We verwachten de nieuwe Samsung S22-toestellen pas in het begin van 2022. Samsung focust onder andere op de camera’s die flink verbeterd zouden zijn. Zo gaan er af en aan geruchten dat het bedrijf samen gaat werken met Olympus, de bekende camerafabrikant. De nieuwe sensor van de S22 krijgt vermoedelijk een resolutie van 50 megapixel. Tot slot krijgt het Ultra-model volgens geruchten een vernieuwde zoomlens.

Beveiligingsbedrijf Prodaft maakt melding van een nieuwe malware, die probeert om bankgegevens van Android-gebruikers te stelen. Het virus heeft verschillende namen – zoals Toddler en Teabot – en al duizenden Android-toestellen besmet. Volgens de onderzoekers heeft de malware zijn weg naar meer dan 7600 Android-telefoons gevonden. Van ruim 1000 smartphones zijn bankgegevens gestolen. De Toddler-malware lijkt een beetje op FluBot. Het virus verspreidt zich via sms’jes, waarin een link naar een malafide apk-bestand staat. Een apk-bestand is een installatiebestand van een Android-app, die je ook buiten de Play Store om kan installeren.

Android TV krijgt een aantal nieuwe features die het makkelijker moet maken om leuke films en series te vinden. Deze zijn rechtstreeks afkomstig uit Google TV. Zo kunnen gebruikers eindelijk een kijklijst maken met titels die ze nog willen zien. Dat is heel handig. Je komt immers vaak genoeg een film tegen die je interessant lijkt, maar waar je op dat moment geen tijd voor hebt. Door hem op je watchlist te zetten, voorkom je dat je de naam vergeet. Na de update kunnen gebruikers ook aangeven of ze het eens zijn met de titels die Android TV aanraadt. Middels een soort kaartensysteem kun je zeggen of je meer of minder van het soort films wil zien dat je voorgeschoteld krijgt.

Als je interesse hebt in Samsungs nieuwste smartphones, kun je woensdag 11 augustus in je agenda zetten. Op die dag vindt Galaxy Unpacked 2021 plaats. Je kan het digitale evenement vanaf 16:00 uur Nederlandse tijd volgen via deze website. Ook komt tegen die tijd een YouTube-link beschikbaar om het evenement eenvoudig te streamen naar je Chromecast of Android TV. De teaserafbeelding van Samsung, hiernaast zichtbaar, maakt via ‘Get ready to Unfold’ duidelijk waar we in ieder geval op kunnen rekenen. Dat zijn de Galaxy Z Flip 3 (een klapsmartphone) en Galaxy Z Fold 3 (een smartphone die als een boek openvouwt tot een tablet).

Video van de week: OnePlus Nord 2 review