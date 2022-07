Dit gaan OnePlus en Samsung binnenkort onthullen (Android-nieuws #29)

De OnePlus 10T laat niet lang meer op zich wachten en Samsung kondigt een groots event aan. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Binnenkort is het tijd voor een nieuwe telefoon van OnePlus: de 10T. De fabrikant presenteert het toestel op 3 augustus om 16.00 uur Nederlandse tijd tijdens een evenement in New York. Maar, ook in Nederland kun je meekijken naar de keynote. Via de OnePlus-website en YouTube is de aankondiging die dag te volgen. De onthulling van de OnePlus 10T komt niet als een verrassing, want de smartphone dook al op in geruchten. Tijdens het evenement onthult OnePlus alle specificaties, maar de fabrikant verklapt wel dat de telefoon over de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor beschikt. Dit is de snelste chip die Qualcomm op dit moment maakt. OnePlus gaat op 3 augustus ook meer vertellen over OxygenOS 13. Dit is de nieuwste software van het bedrijf, die gebaseerd is op Android 13.

→ Lees verder over de presentatie van de OnePlus 10T

Volgende maand, op 10 augustus, is het tijd voor het ‘Unfold your World 2022’-event van Samsung. In een korte videoteaser zien we de contouren van de Galaxy Z Flip 4. Vanaf 15.00 uur die dag is het evenement live te volgen via verschillende kanalen. De Galaxy Z Fold 4 wordt het nieuwe paradepaardje van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het toestel kun je zien als kleine tablet, want als je ‘m openklapt werk je met een groot en kleurrijk scherm. Aan de buitenzijde is een tweede schermpje aanwezig: handig voor notificaties, het snel sturen van een berichtje of even een belletje plegen.

→ Lees verder over het Samsung Unfold your World-evenement op 10 augustus

Streamingdienst Amazon Prime Video krijgt een grote update, waardoor de interface compleet op de schop gaat. De update rolt de komende week uit voor de Prime Video-app op Android, maar ook voor Android TV- en Google TV-app apparaten. Op je Chromecast met Google TV ziet de streamingdienst er dus binnenkort ook strakker uit. Het menu, dat bestaat uit zes onderdelen, staat nu aan de zijkant in plaats van bovenin. Hier kun je gemakkelijk zoeken naar titels, teruggaan naar het homescherm of naar ‘Mijn spullen’ navigeren. Bij laatstgenoemde staat je kijklijst en het overzicht met aankopen, van films die je hebt gehuurd.

→ Lees verder over de grote update voor de Amazon Prime Video-app

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar Samsung de afgelopen jaren ‘Fan Edition’-edities uitbracht van de Galaxy S20 en S21, hoeven we niet te rekenen op de Galaxy S22 FE. Dat stellen meerdere geruchten en dankzij de Koreaanse nieuwssite The Elec weten we nu waarom de S22 FE niet wordt uitgebracht. Samsung zou vanwege het chiptekort, dat al sinds de coronapandemie speelt, hebben besloten om de Galaxy S22 FE te schrappen. De chips die de fabrikant had willen gebruiken voor de Fan Edition, zijn nu in de S22 Ultra gestopt. Dit is de duurste en meest geavanceerde S22-telefoon van Samsung, die eerder dit jaar verscheen. Omdat de S22 Ultra goed zou verkopen, heeft de fabrikant besloten zich op dit toestel te richten en de S22 FE links te laten liggen.

→ Lees verder over waarom de Samsung Galaxy S22 FE is geschrapt

Er rolt een update uit voor de Nothing Phone (1), bomvol verbeteringen en vernieuwingen. Zo zijn verschillende ‘experimentele functies’ toegevoegd aan NothingOS 1.1.0 en is het mogelijk om de Google-zoekbalk van het thuisscherm te verwijderen. Nothing stort zich met de update ook op de camera. Zo is het activeren van de 900 ledjes op de achterzijde nu ook mogelijk in de portretmodus. De kleurbalans tussen de primaire camera en groothoeklens is ook verbeterd en foto’s in mindere lichtomstandigheden zien er mooier uit. Daarbij zijn ook verschillende bugs geplet en andere optimalisaties doorgevoerd. De beveiligingspatch van juli 2022 is toegevoegd en de batterijprestaties zijn verbeterd.

→ Lees verder over de update voor de Nothing Phone (1)