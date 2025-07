Samsung maakt eigen versie Android Auto (Android-nieuws #29)

Samsung werkt aan een eigen versie van Android Auto en Google komt op 20 augustus met de Pixel 10. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Wie een high-end smartphone van Samsung heeft, kan die al jaren omtoveren in een bescheiden desktopcomputer. Als je toestel DeX ondersteunt, is het een fluitje van een cent om hem aan een externe monitor te hangen. Je krijgt dan een heel andere interface te zien, die veel weg heeft van Windows.

Binnenkort kan iets soortgelijks mogelijk ook in je vierwieler. X-gebruiker Galaxy Techie ontdekte in Samsungs software namelijk een functie genaamd ‘Auto DeX’, samen met een aantal screenshots.

Net als vorig jaar debuteren de nieuwe Pixels al in de zomer. De presentatie van de Google Pixel 10-serie vindt plaats op 20 augustus om 19.00 uur Nederlandse tijd. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Het jaarlijkse Made by Google-evenement wordt ditmaal gehouden in New York City.

De Pixel 10-serie bestaat uit vier toestellen: de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold. Die lijken allemaal sterk op hun voorgangers, al krijgt de normale Pixel 10 wel voor het eerst een telelens om mee in te zoomen.

In een gesprek met website TechRadar, bevestigde Android-topman Sameer Samat waar al een tijdje geruchten over rondgaan: Android en ChromeOS gaan samen. Dat betekent dat smartphones, tablets en laptops straks allemaal op Android draaien.

Grappig genoeg kwam Samat, die al bijna tien jaar de president van het Android-ecosysteem is, zelf met deze informatie. Hij vroeg waarom de journalist geen Android gebruikt “omdat we ChromeOS en Android gaan combineren tot één platform, en ik erg geïnteresseerd ben in hoe mensen hun laptops tegenwoordig gebruiken.”

De FE-smartphones (Fan Edition) zijn de goedkopere broertjes van de echte vlaggenschepen die Samsung uitbrengt. Later dit jaar verwachten we de Galaxy S25 FE, die inmiddels een paar keer in het geruchtencircuit is verschenen. Nu doet website SammyGuru een duit in het zakje met nieuwe informatie.

Volgens de bron kan de Galaxy S25 FE sneller opladen dan zijn voorgangers. De smartphone zou een maximale laadsnelheid van 45 watt ondersteunen, terwijl voorgaande FE-toestellen niet verder kwamen dan 25 watt.

Google is bezig om slimme AI-tools in te bouwen in het grote aanbod van apps en diensten. Zo krijg je onderhand al de hulp van Gemini in je mailbox, gebruik je Circle to Search om informatie over je telefoonscherm te vinden en kan Gemini je helpen bij het maken van een playlist. Nu gaat de kunstmatige intelligentie van de zoekgigant je ook helpen bij het lezen van pdf’jes op Android.

De redactie van Android Authority duikt vaker diep in de broncode van Android-apps en vond deze keer een opvallende nieuwe functie voor Google Drive. Je laat de app binnenkort een samenvatting maken van een pdf-bestand.

