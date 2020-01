Android-nieuws #3: Huawei P40 gelekt en Xiaomi Pocophone F2 op komst

Ook in 2020 houdt Android Planet je dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android. Was je afgelopen week druk en heb je het nieuws niet kunnen volgen? Geen probleem! Met ons Android-nieuwsoverzicht ben in je in een paar minuten weer bijgepraat.

‘Gelekte render toont Huawei P40 met vijf camera’s’

De afbeelding is afkomstig van het doorgaans betrouwbare 91Mobiles. De website deelde half december al wat vage plaatjes van de Huawei P40 en P40 Pro en claimt nu de eerste officiële render van de P40 in handen te hebben. Uit de render valt op te maken dat de Huawei P40 een voorkantvullend scherm heeft, met een cameragat in de linkerbovenhoek. Hier gaan twee selfiecamera’s in schuil. Deze ontwerpkeuze kennen we van de Samsung Galaxy S10 Plus. Achterop de P40 is een driedubbele camera geplaatst met twee led-flitsers.

‘Deze 4 vernieuwingen komen naar de Samsung Galaxy S20 Plus-camera’

Met nog minder dan een maand te gaan, komt er steeds meer informatie over de Samsung Galaxy S20 naar buiten. Ditmaal doet XDA Developers een duit in het zakje. De website heeft contact met een anonieme bron die in het bezit claimt te zijn van een vroege versie van de Galaxy S20 Plus. Hieruit kunnen we vier vernieuwingen filteren. Daarnaast zijn de specificaties van de S20-camera’s op Twitter verschenen via Ice Universe. De Ultra-variant wordt de enige versie uitgerust met een 108 megapixel-camera.

Sony presenteert Xperia 5 Plus waarschijnlijk op 24 februari

Sony komt waarschijnlijk op 24 februari met een nieuw vlaggenschip, de Xperia 5 Plus. De uitnodiging van Sony is gedeeld door website GSMArena en laat zien dat op 24 februari waarschijnlijk nieuwe smartphones worden getoond. Sony grijpt het Mobile World Congress al jaren aan om zijn nieuwste toestellen te presenteren, en dat is dit jaar waarschijnlijk niet anders. Vorig jaar werd onder meer de Xperia 1 gepresenteerd, dit keer verwachten we de Xperia 5 Plus. Het bedrijf maakt ook een livestream beschikbaar, zodat iedereen de presentatie kan volgen.

Tinder en andere apps verkopen je data door: 3 manieren om dit te beperken

De Nederlandse consumentenbond luidt de noodklok naar aanleiding van een onderzoek van hun Noorse collega’s. Samen met 23 andere burgerbelangenorganisaties is men van mening dat autoriteiten zo snel mogelijk moeten ingrijpen in de markt rondom data van app-gebruikers. De basis van deze eis is een door de Noorse consumentenbond uitgevoerd onderzoek. Hierin is het datagedrag van tien populaire Android-apps onder de loep genomen, waaronder Grindr, Happn en Tinder. Ook ovulatie-app MyDays, dating-app OkCupid en make-up-applicatie Perfect365 zijn aan de tand gevoeld. De belangrijkste conclusie is dat deze apps gebruikersgegevens verzamelen, en doorverkopen aan in totaal 135 commerciële partijen.

Xiaomi Pocophone F2 weer stapje dichterbij: dit is waarom

Xiaomi heeft een handelsmerk ingediend voor de naam ‘POCO F2’. Daaruit trekken we de conclusie dat het bedrijf echt werkt aan een opvolger van de populaire Pocophone F1. Vlak voor de release van dat toestel in augustus 2018 verscheen ook een handelsmerk met de naam ‘POCO F1’. Of dat betekent dat de nieuwe smartphone binnenkort wordt aangekondigd, is onbekend. Geruchten over de komst van het toestel doen al even de ronde, maar dit is het eerste concrete bewijs dat er echt aan wordt gewerkt.

