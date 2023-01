Samsung Galaxy S23 volledig uitgelekt (Android-nieuws #3 2023)

De Samsung Galaxy S23-serie is volledig gelekt en er komen nieuwe Motorola-smartphones aan. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De nieuwe vlaggenschepen van Samsung laten niets meer te raden over. Dankzij een gigantisch lek liggen alle specificaties van de Samsung Galaxy S23-serie namelijk op straat. Om te beginnen publiceerde de Duitse website WinFuture informatie over de gewone Galaxy S23 en grotere S23 Plus.

Beide smartphones draaien, ook in Nederland, op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die moet flink beter presteren dan Samsungs eigen Exynos-processor die bij ons in de Galaxy S22-serie zat. Het Zuid-Koreaanse bedrijf stopt daar in beide toestellen 8GB werkgeheugen bij.

Motorola introduceerde begin deze maand al de ThinkPhone, maar lijkt ook spoedig drie betaalbare smartphones uit te brengen. Drie toestellen die we sowieso verwachten, zijn de Motorola Moto G13, Moto G23 en Moto G53. Van deze telefoons is nu ook bekend wat ze moeten gaan kosten.

De website Appuals zegt namelijk te weten wat de prijzen van de Moto G13 en Moto G23 zijn. De G13, die in één versie met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte verschijnt, zou 159 euro kosten. De Moto G23, die beschikt over dezelfde hoeveelheid (werk)geheugen, moet 199 euro opbrengen.

Samsung rolt binnenkort een nieuwe versie van de One UI-software uit. Dit is het laagje dat de fabrikant over Android heen legt. Het gaat om One UI 5.1, dat waarschijnlijk ook standaard op de nieuwe Galaxy S23-telefoons draait.

In de changelog van de nieuwste Galaxy Watch 5-update wordt One UI 5.1 expliciet genoemd en meldt Samsung ook welke smartphones deze update eerst krijgen. Heb je een Galaxy S20 of nieuwer of de Galaxy Z Flip of nieuwer, dan komt One UI 5.1 binnenkort naar jouw toestel.

Android 13, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem, is nu op 5,2 procent van alle Android-apparaten te vinden. Dat blijkt uit de officiële distributiecijfers van Google, die af en toe worden gedeeld. Voorheen maakte de zoekgigant overigens veel vaker bekend hoe het met de distributie van Android-versies stond.

In het cirkeldiagram in het artikel zie je dat Android 13 (met de letter ‘T’) op vijf procent van alle apparaten staat. De populairste Android-versie is Android 11, dat in 2020 is uitgebracht. Deze software is op 24,4 procent van alle apparaten te vinden. Op de tweede plek staat het nog oudere Android 10 (19,5 procent).

Netflix heeft haar verdiensten van het vierde kwartaal 2022 gepresenteerd aan aandeelhouders. In het rapport lezen we onder meer over een verrassende toename in Netflix-abonnees en dat de streamingdienst van plan is geld te vragen voor het delen van je account.

Nadat de Amerikaanse streamingdienst in het derde kwartaal een abonneetoename van 2,4 miljoen onderging, voorspelde zij een stijging van 4,5 miljoen in het vierde kwartaal. Die voorspelling is flink overtroffen, want in de afgelopen periode kwamen er maar liefst 7,7 miljoen nieuwe klanten bij.

