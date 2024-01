Samsung Galaxy S24, Android Auto en Chromecast (Android-nieuws #3 2024)

De Samsung Galaxy S24 is officieel onthuld en Android Auto krijgt een aantal slimme AI-functies. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is weer tijd voor de nieuwe toptoestellen van Samsung. De fabrikant heeft de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra aangekondigd op het Galaxy Unpacked-evenement in San Jose. De smartphones worden vanaf 24 januari geleverd, maar zijn nu al te pre-orderen vanaf 899 euro voor de S24, 1149 euro voor de S24 Plus en 1449 euro voor de S24 Ultra.

Opvallend is het aangepaste ontwerp van de Samsung S24, met volledig vlakke zijkanten en symmetrische randen om het scherm. Dit display is een stuk helderder geworden (2600 nits) en volgens Samsung beter af te lezen in verschillende omstandigheden.

→ Alles over de aankondiging van de Samsung Galaxy S24

→ Samsung Galaxy S24 preview: slimme AI en strakke hardware

→ Samsung Galaxy S24 vs S24 Plus vs S24 Ultra: de 5 grootste verschillen

Er zijn een aantal AI-functies die naar Android Auto komen. Allereerst zegt Google dat de AI ingezet wordt om lange berichten en groepsberichten automatisch samen te vatten terwijl je rijdt. Op dit moment is het al mogelijk, zonder AI, om berichten voor te laten lezen.

Ook gaat Google de AI zo inzetten dat er tijdens het rijden suggesties worden gegeven voor het antwoorden op je berichten of oproepen. Ben je onderweg naar een vriend en appt die om te vragen waar je blijft, kan Android Auto de suggestie aanbieden om je aankomsttijd met ze te delen.

→ Deze vernieuwingen komen naar Android Auto

De meest recente update voor Google TV-apparaten, zoals de Chromecast met Google TV, bevat de optie om voortaan notificaties van je telefoon door te sturen naar je tv. Hierbij gaat het om meldingen van communicatie-apps, zodat je geen telefoontjes meer mist als je een film of serie kijkt. De nieuwe feature is nu ontdekt in Google Meet.

Wanneer je Google Meet opent, krijg je een melding dat de notificaties voor bellen zijn geactiveerd. De kans is aanwezig dat de functie naar andere bel-apps zoals Zoom en Skype komt. Wel moet de app beschikbaar zijn voor Google TV om er meldingen van te kunnen ontvangen.

→ Mis geen belletje meer met de Chromecast met Google TV

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung heeft met de aankondiging van de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra haar updatebeleid verlengd naar zeven jaar. De fabrikant belooft in die jaren de S24-serie te updaten met nieuwe Android-versies én beveiligingsupdates.

Zeven jaar updates op de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra betekent ondersteuning tot minimaal 2031. De smartphones draaien uit de doos op Android 14 met de One UI 6.1-schil. Je mag daarom tot en met Android 21 op de toestellen verwachten. Deze Android-versie verschijnt naar verwachting eind 2030.

→ Zeven jaar Android-updates voor de Samsung S24

De Moto G34 is het eerste toestel dat dit jaar door Motorola is aangekondigd. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 14. De Motorola Moto G34 heeft een 6,5 inc- lcd-scherm met een 120Hz-ververssnelheid.

Motorola kiest voor voor een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop. Niet verkeerd, al is het handig om deze met een smartphonehoesje in te stellen om te voorkomen dat je er daarna niet meer bij kan. De behuizing van de Moto G34 is voor een kleuroptie net wat anders dan anders: er is een optie voor synthetisch (vegan) leer.

→ Motorola Moto G34 officieel