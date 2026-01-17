Deze populaire Samsung krijgt geen updates meer (Android-nieuws #3)

De Samsung Galaxy S21 krijgt spoedig geen updates meer en lees waarom smartphones en spelcomputers in 2026 (en daarna) veel duurder worden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Samsung de Galaxy S21-serie aankondigde. Die bestaat nog altijd uit dezelfde varianten: de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra. Inmiddels garandeert Samsung zeven jaar updates voor zijn duurste toestellen, maar dat was toen de Galaxy S21-modellen uitkwamen nog niet het geval.

Destijds beloofde de fabrikant ‘slechts’ vijf jaar beveiligingspatches. Je raadt het al: die termijn zit er inmiddels op. Niet getreurd, want wij tippen je enkele interessante alternatieven om jouw Galaxy S21 te vervangen.

→ Dit zijn de beste smartphones om nu naar over te stappen

We kunnen er bijna niet omheen als we googlen: AI-overzichten. Deze door kunstmatige intellegentie gegenereerde overzichten geven je een beknopte samenvatting van het antwoord als je een vraag aan de zoekmachine stelt. Dat die overzichten lang niet altijd correcte info bevatten, werd onlangs pijnlijk duidelijk.

Zo stond in automatisch gegenereerde antwoorden op vragen over de behandeling van kanker maandenlang desinformatie. Google heeft die antwoorden inmiddels verwijderd. Ben jij geen fan van de AI-overzichten? Wij helpen je om ze uit te zetten.

→ 3 manieren hoe jij kunt googlen zonder AI-overzichten te krijgen

Je hebt ongetwijfeld al een bericht langs zien komen over dat smartphones en andere apparaten duurder gaan worden door een of ander chiptekort. Dat komt vooral omdat iedereen nu wat met AI wil doen. Daarvoor is een hoop hardware nodig, waaronder veel geheugenchips. Hierdoor gaat er een flink tekort ontstaan.

Het gevolg hiervan is een vrijwel zekere prijsstijging van techproducten. Bereid je dus voor op duurdere smartphones, spelcomputers, pc’s en laptops, maar waarschijnlijk ook smartwatches, slimme televisies en auto’s. Dat kun je dit jaar al gaan merken.

→ Lees nog veel meer over het chiptekort en de gevolgen voor jou

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent ook dat Google zijn eerste update voor 2026 heeft uitgebracht. De zoekgigant maakt namelijk de beveiligingsupdate van januari 2026 beschikbaar voor Pixel-telefoons. De update is klein (7MB), maar brengt wel allerlei verbeteringen met zich mee.

Allereerst wordt de beveiliging opgeschroefd, zodat je beschermd bent tegen kwetsbaarheden in Android. Ook worden er schermproblemen opgelost en moet de patch zorgen dat de batterij minder snel leegloopt.

→ Check of ook jouw PIxel de Android-update krijgt en lees hoe je die installeert

Sinds de start van e-mail draaien deze berichten om je inbox: een lijst met e-mails die je al gelezen hebt of nog moet lezen. In de loop van de tijd zijn er manieren gekomen om beter met deze lijst om te gaan. Denk aan de toevoeging van categoriën en dat belangrijke berichten vaak automatisch bovenin worden gezet.

Nu is Google klaar om de volgende stap te zetten. De afgelopen tijd kreeg Gemini al een steeds grotere rol in de e-maildienst. In de volgende stap vervangt Gemini je volledige inbox. Dat gaat AI Inbox heten en verandert de manier waarop jij mails beleeft.

→ Ontdek hoe Gmail met AI Inbox voor een revolutie op mailgebied wil zorgen