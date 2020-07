Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen 7 dagen.

OnePlus Nord gepresenteerd voor 399 euro

Na een nauwkeurig uitgestippeld marketingplan is de OnePlus Nord officieel gepresenteerd. Het toestel luidt de comeback van OnePlus in het middensegment in. De Nord is verkrijgbaar vanaf 399 euro en onderscheidt zichzelf met een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Benieuwd geworden? Check onze OnePlus Nord preview voor onze eerste indrukken. Het Chinese bedrijf laat er overigens geen gras over groeien en gaf het toestel afgelopen week zijn eerste camera-update.

Moto G8 Plus krijgt alleen update naar Android 10

De Motorola Moto G8 Plus wacht al een tijdje op een Android 10-update en gebruikers moeten nog even geduld hebben. De smartphone krijgt na deze zomer een upgrade naar de Android-versie, maar kan een Android 11-update vergeten. et toestel, dat sinds eind vorig jaar verkrijgbaar is, draait nog op Android 9.0 (Pie) en wacht al een tijdje op de meest recente Android-versie. Nu is duidelijk dat het nog even duurt voordat de smartphone wordt bijgewerkt.

Google zet smartphonemakers voor het blok

Google gaat smartphonemakers voor het blok zetten. Telefoons met precies 2GB werkgeheugen (of minder) moeten Android Go krijgen, in plaats van de zwaardere versie van het besturingssysteem. Dat blijkt uit een gelekt document dat Google naar smartphonemakers heeft gestuurd. De doorgaans betrouwbare website XDA Developers heeft een kopie ontvangen en schrijft dat Android Go verplicht wordt voor telefoons met 2GB aan werkgeheugen of minder.

MIUI 12-update voor Xiaomi-telefoons

Veel Xiaomi-smartphones worden vanaf volgende maand bijgewerkt naar MIUI 12. Xiaomi is van plan om 23 smartphones bij te werken naar MIUI 12, een update die eerder dit jaar werd aangekondigd. Op de Indonesische website van Xiaomi is een overzicht te vinden met toestellen die vanaf volgende maand een update krijgen. Waarschijnlijk verschijnt de upgrade dan ook in andere regio’s.

Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra compleet gelekt

Met nog een paar dagen tot de officiële onthulling staan ons op 5 augustus nog maar weinig verrassingen te wachten. De Samsung Note 20 en Note 20 Ultra zijn namelijk vroegtijdig compleet uitgelekt. Alle specificaties liggen op straat. ‘Boosdoener’ is Roland Quandt, een doorgaans zeer betrouwbare techjournalist van de Duitse website WinFuture. De Note 20 schijnt jammer genoeg een plastic achterkant te krijgen. De Note 20 Ultra

Samsung Galaxy M31s krijgt gigantische accu

Samsung presenteert eind deze maand de Galaxy M31s, een betaalbare smartphone die zich vooral onderscheidt door de enorme 6000 mAh-accu. De meeste specificaties zijn al gelekt. Samsung werkt aan de Galaxy M31s, een nieuwe budgetsmartphone die hoogstwaarschijnlijk op 30 juli wordt aangekondigd. Dat schrijft onder andere Sammobile. Het toestel lijkt in veel opzichten op de Galaxy M31, die onlangs in Nederland verscheen. Het is onduidelijk of de M31s ook hier verschijnt of dat de smartphone voor andere markten is bedoeld.

