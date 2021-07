Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Motorola heeft drie nieuwe smartphones gepresenteerd: de Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite. We beginnen bij de Motorola Edge 20, het ‘reguliere’ toestel. De Edge 20 is opvallend dun (nog geen 7 millimeter), volgt de Motorola Edge van vorig jaar op en heeft een 6,7 inch-scherm. De full-hd-resolutie is hoog en het display beschikt over een ververssnelheid van 144Hz. Dit betekent dat beelden veel vaker worden ververst: 144 keer in plaats van 60 keer. Alles oogt hierdoor veel vloeiender en sneller. Onder de motorkap zit een Snapdragon 778G-chip, een snelle processor met 5G-ondersteuning en prima prestaties.

Een website ontdekte een benchmark van een toestel met het modelnummer SM-A528B, die toegewezen zou zijn aan de Samsung Galaxy A52s. Deze s-versie van de A52 dook al eens op in een gerucht, maar toen wisten we niet over welke verbeteringen hij zou beschikken. De website meldt dat de Samsung A52s wordt aangedreven door een Snapdragon 778G-processor. Deze chip is een stuk krachtiger dan de Snapdragon 720G die in de normale Galaxy A52 zit. De processor zou ook betere prestaties bieden dan de Snapdragon 750G van de 5G-versie van de Galaxy A52. De ‘SD778G’ is relatief nieuw en ondersteunt standaard 5G, zodat de telefoon klaar is voor de toekomst.

Het Chinese smartphonemerk Poco heeft de X3 GT aangekondigd, een smartphone die ook al opdook in geruchten. Het toestel is de Europese versie van de Xiaomi Redmi Note 10 Pro met 5G, die alleen in China is uitgebracht. De specificaties zijn dan ook vrijwel identiek, al staat er natuurlijk wel een Poco-logo op de telefoon. De Poco X3 GT heeft een groot scherm van 6,6 inch met een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Hierdoor ziet alles er lekker scherp uit. Ook fijn: het display heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz, wat betekent dat beelden 120 keer in plaats van 60 keer per seconde worden vernieuwd.

Huawei heeft eindelijk zijn nieuwste smartphones gepresenteerd: de P50 en P50 Pro. De toestellen draaien vooral om de camera’s en beschikken over HarmonyOS, het eigen besturingssysteem van het bedrijf. Huawei werkt opnieuw met camerafabrikant Leica samen voor de P50 (Pro). Beide smartphones hebben een hoofdcamera van 50 megapixel met optische beeldstabilisatie. Op de P50 Pro zit ook een 40 megapixel-zwartwitcamera, 13 megapixel-groothoeklens en laser autofocus. De 64 megapixel-telelens kan heel ver inzoomen zonder kwaliteitsverlies en heeft ook optische beeldstabilisatie, zodat beelden scherp blijven als je handen wat trillen.

Ook Nokia wil met de Nokia XR20 een graantje meepikken van de markt voor ‘onverwoestbare’ toestellen. Het nieuwe toestel is een zogenaamde rugged smartphone en kan dus tegen een stootje. De telefoon heeft een aluminium frame en een militaire certificering. Zodoende zijn vallen van 1,8 meter hoogte geen enkel probleem. Uiteraard is het toestel stof- en waterdicht en er is een laagje Gorilla Glass Victus aanwezig op het scherm. Zorgen maken over krassen en andere beschadigingen hoeft dus niet. Met dit toestel gaat Nokia de strijd aan met concurrerende smartphones zoals de Motorola Defy en Cat S52.

