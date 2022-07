Zenfone 9, Android-malware ontdekt en Motorola (Android-nieuws #30)

De opvallende Asus Zenfone 9 is aangekondigd en Motorola komt met een nieuwe budgettelefoon. Ook is nieuwe Android-malware ontdekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Asus liet al weten te komen met de Zenfone 9 en nu is het toestel eindelijk gepresenteerd. Net als zijn voorganger, de Asus Zenfone 8, gaat het weer om een kleine, maar krachtige smartphone. Het scherm is slechts 5,9 inch groot, waardoor de telefoon nog relatief makkelijk met één hand te bedienen is. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en het gaat om een kleurrijk amoled-scherm. Dat ververst maximaal 120 keer per seconde, maar je kan ook de frequentie naar 60 of 90 keer zetten om de accu te sparen. Aan de zijkant vind je de ZenTouch-knop, die ook fungeert als vingerafdrukscanner. Tevens kun je ‘m gebruiken om door websites te scrollen of om bijvoorbeeld snel een app te openen, de zaklamp te starten of om door muzieknummers te skippen.

De OnePlus 10T heeft geen geheimen meer: het nieuwe toestel, dat op 3 augustus gepresenteerd wordt, is namelijk volledig gelekt. De website PriceBaba wist de hand te leggen op alle specificaties van de smartphone. Veel daarvan waren eerder al naar buiten gekomen. Het belangrijkste wapenfeit is de oplaadsnelheid. Die bedraagt maar liefst 150 Watt, waardoor de 4800 mAh-accu binnen een kwartier volledig gevuld moet zijn. Na vijf minuten zit je al op 50 procent. Daarmee laadt de 10T rapper op dan de (duurdere) OnePlus 10 Pro, die het met ‘slechts’ 80 Watt moet doen. Ook de processor is sneller. De nieuwe telefoon draait op de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dat is een opgevoerde variant van de gewone Snapdragon 8 Gen 1 die in het Pro-model zit.

Tientallen populaire Android-apps bevatten malware. Deze schadelijke software is onder meer in staat om geld van slachtoffers te stelen. Samen zijn de malware-apps ruim 300,000 keer gedownload. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecuritybedrijf Zscaler. De firma deed onderzoek naar Android-malware en trof de schadelijke software in 52 Android-apps aan. Deze zijn inmiddels door Google uit de Play Store verwijderd, maar staan mogelijk nog wel op de telefoons van slachtoffers. Tezamen zijn de apps ruim 300,000 keer gedownload, waarbij enkele apps tienduizenden keren zijn gedownload. Malware is een overkoepelende term voor schadelijke (smartphone-)software. Sommige varianten zijn bijvoorbeeld uit op het vergaren van persoonlijke informatie.

De Motorola Moto G32 dook al op in geruchten en is nu officieel gepresenteerd. Het budgettoestel volgt de Moto G31 op, een telefoon die sinds vorig jaar december verkrijgbaar is. De nieuwe Moto G32 verschijnt in twee kleuren (zwart en zilver) en gaat 229 euro kosten, zo is te zien op de Nederlandse Motorola-website. De Motorola G32 beschikt over redelijk vlotte hardware. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld een Snapdragon 680-processor met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Belangrijk om te weten is dat de processor niet overweg kan met 5G-internet, maar alleen 4G-verbindingen ondersteunt. Dat maakt de Moto G32 een stukje minder toekomstbestendig.

Benieuwd naar de kleurvarianten van de komende fliptelefoon van Samsung? Langer wachten is niet nodig, want de Samsung Galaxy Z Flip 4-kleuren zijn bekend. Dankzij renders zien we het toestel in vol ornaat. Het toestel lijkt veel op zijn directe voorganger, de Galaxy Flip 3. Zo is er weer een klein schermpje aanwezig aan de buitenkant en de twee camera’s zijn onder elkaar geplaatst, met de flitser daar weer onder. De volumeknoppen bevinden zich aan de rechterkant en de usb c-poort zit onderop. In de aan- /uitknop is de vingerafdrukscanner verwerkt en de selfiecamera vind je in een klein gaatje in het scherm. Ook zien we de platte zijkanten weer, die al eerder op afbeeldingen verschenen.

