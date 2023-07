Samsung kondigt Galaxy Z Flip 5 en meer aan (Android-nieuws #30 2023)

Samsung kondigt nieuwe vouwbare smartphones aan én zijn volgende smartwatch. Verder komt Sony met nieuwe oordopjes en verhoogt Spotify de prijzen. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van deze week.

Tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in Seoul heeft Samsung de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 officieel aan de wereld getoond. Na maanden van geruchten hadden de vouwbare smartphones al weinig geheimen meer. Op de prijs na dan. En die is weer wat hoger dan bij de vorige generatie.

De belangrijkste verbetering van de Flip 5 is het veel grotere oled-scherm aan de buitenzijde. Dat heeft een diagonaal van 3,4 inch, terwijl de Flip 4 van vorig jaar niet verder kwam dan 2,1 inch. Daardoor lees je je notificaties gemakkelijk af en is het ook eenvoudiger om je selfies te maken met behulp van de camera’s op de achterkant.

Samsung heeft de nieuwste generatie van wearables gepresenteerd in de vorm van de Samsung Galaxy Watch 6 en de Watch 6 Classic. Zo’n klassiek model zagen we bij de vorige generatie niet, maar is nu dus weer terug. Die variant heeft weer een fysieke draairing zoals we ook zagen bij de Watch 4 Classic.

De reguliere Watch 6 komt op de markt in verschillende kleuren en je hebt keuze uit twee formaten: 40 en 44mm. De Samsung Galaxy Watch 6 Classic is ook te koop in verschillende maten namelijk 43 en 47mm. De schermpjes daarvan zijn respectievelijk 1,31 en 1,47 inch groot. Het gaat om amoled-panelen met een hoge resolutie, waardoor alles haarscherp wordt weergegeven. Toch niet helemaal jouw stijl, dan kun je de bandjes makkelijk en snel zelf verwisselen.

De Sony WF-1000XM4 stonden bekend als de draadloze oordopjes met de beste actieve ruisonderdrukking op de markt. Tot vandaag. Sony heeft namelijk de WF-1000XM5 officieel gepresenteerd. Die bieden volgens het Japanse bedrijf twintig procent betere ruisonderdrukking, die je aan kunt passen aan jouw wensen. Goedkoop zijn de dopjes niet. Ze hebben een adviesprijs van 320 euro. Dat is 40 euro meer dan hun voorgangers.

Elk dopje heeft drie microfoons en twee nieuwe processors. Vooral lage tonen van bijvoorbeeld voertuigen moeten daardoor beter gefilterd worden. De tips worden nu geleverd in vier verschillende maten, waaronder het nieuwe SS voor heel kleine oren. Ze zijn gemaakt van polyurethaanschuim dat ruis in het hoge frequentiebereik vermindert en zorgt voor meer comfort.

Muziekstreamingdienst Spotify heeft in tientallen landen per direct de prijzen van hun abonnementen verhoogd. Sluit je nu een nieuw abonnement af dan betaal je één tot drie euro extra per maand. Ben je een bestaande abonnee en heb je al een abonnement, dan ga je binnenkort meer betalen. Per wanneer de nieuwe prijzen precies ingaan voor huidige abonnees is echter nog onbekend.

Via een blogbericht laat het bedrijf weten dat de prijsverhogingen nodig zijn zodat men kan blijven innoveren. Spotify zegt tegelijkertijd met meer dan 200 miljoen betalende abonnees de grootste online muziekdienst te zijn ter wereld.

Voor Elon Musk, de baas van Twitter, heeft de letter X altijd een speciale aantrekkingskracht gehad. Zijn ruimtevaartorganisatie heet SpaceX en al in 1999 registreerde hij de domeinnaam X.com, die later evolueerde in de betalingsdienst PayPal. Wie nu naar deze website gaat, wordt doorverwezen naar Twitter.

Dat is geen toeval, want Musk heeft weer een plannetje. Twitter verandert zijn naam in X. Vorig jaar zei hij al dat de aankoop van het sociale platform moest leiden tot de versnelde creatie van X, ‘the everything app’, oftewel een app voor alles. Wat dat precies betekent, is op dit moment niet helemaal helder. Wel lijkt de bekende vogel uit het logo te verdwijnen. Die moet vervangen worden door een simpele X, zoals Musk zelf al liet zien in een mysterieuze teaser.

