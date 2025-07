Phishingaanvallen en Google TV Streamer-concurrent (Android-nieuws #30)

Xiaomi komt met een concurrent voor de Google TV Streamer en kijk uit voor deze phishingaanvallen. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De Galaxy S25 Ultra heeft een accu van 5000 mAh, die je oplaadt met maximaal 45 watt. Het slechte nieuws is dat zijn opvolger opnieuw een batterij van die capaciteit lijkt te krijgen, terwijl concurrenten als de OnePlus 13 inmiddels richting de 6000 of zelfs 7000 mAh gaan.

Volgens de bekende lekker Ice Universe kan de Samsung Galaxy S25 Ultra wél sneller opladen dan het huidige model: met 60 watt. Sommige andere bronnen spreken zelfs over 65 watt. In beide gevallen zou de S26 Ultra daarmee de rapst opladende Samsung-smartphone ooit worden.

→ Sneller opladen voor Samsung S26 Ultra

Als je aan een mediaspeler denkt, denk je waarschijnlijk al snel aan de Chromecast en de nieuwere Google TV Streamer. Het Chinese Xiaomi maakt echter ook al jaren apparaatjes waarmee je films en series kan streamen op je televisie. Nu komt het bedrijf met de tweede generatie van de Xiaomi TV Stick 4K.

De mediaspeler ziet er – zoals de naam verklapt – uit als een usb-stick, maar draait wel op Google TV. Deze software vinden we ook op de devices van Google zelf. De belangrijkste verbetering van de nieuwe Xiaomi TV Stick 4K heeft te maken met de interne hardware.

→ Nieuwe Xiaomi TV Stick 4K aangekondigd

Streamingdiensten waren ooit een heerlijk advertentievrij alternatief voor lineaire televisie, waarop je uitsluitend content bekeek die jou aansprak. Die dagen zijn al een poosje voorbij. Ook Prime Video van Amazon krijgt vanaf 26 augustus reclame.

Amazon belooft ‘advertenties in beperkte mate’, waardoor de dienst kan ‘blijven investeren in content die jij als lid zo waardeert, maar die investeringen ook verder uitbreiden over een langere tijd’. Het is het soort taal dat streamers altijd gebruiken bij een prijsverhoging of verslechtering van de voorwaarden.

→ Binnenkort reclame op Amazon Prime Video

Het is gevaarlijk om te denken dat je nooit in phishing zult trappen, omdat de aanvallen steeds realistischer worden. Kwaadwillenden verzinnen telkens nieuwe listen en spelen daarbij vaak in op de actualiteit. Daarom helpt het om te weten wat er speelt, voor jezelf en om de mensen om je heen te waarschuwen.

Actuele meldingen over phishingaanvallen worden door de Fraudehelpdesk verzameld. Daardoor wordt duidelijk waar je de komende tijd extra alert moet zijn. Een algemene waarschuwing die we je voor deze maanden willen meegeven, is dat je extra alert moet zijn op sms’jes, e-mails en telefoontjes die te maken hebben met vakanties.

→ Wees hier deze zomer extra alert op

Tegelijk met de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic kondigde Samsung ook One UI 8 Watch aan. Dat is de nieuwste versie van het besturingssysteem voor smartwatches, die een aantal interessante nieuwe functies met zich meebrengt. Het was toen al duidelijk dat hij ook naar eerdere horloges van de Koreaanse fabrikant zou komen.

Nu is de Galaxy Watch Ultra, uit 2024, de eerste ‘oudere’ smartwatch die een update krijgt naar One UI 8 Watch. Het gaat om het duurste digitale klokje van Samsung, dus het is logisch dat hij als eerste aan de beurt is.

→ Grote update voor Galaxy Watch Ultra