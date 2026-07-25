Samsung-foldables en WhatsApp-update voor Android Auto (Android-nieuws #30)

Samsung onthult zijn nieuwste foldables en WhatsApp voor Android Auto wordt flink verbeterd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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De interessantste van de drie nieuwe vouwtelefoons is waarschijnlijk de Samsung Galaxy Z Fold 8. Dat is geen opvolger van de Fold 7, maar een heel nieuw toestel. Het 5,5 inch-oled-scherm aan de buitenkant heeft een verhouding van 10 staat tot 16, waardoor het iets weg heeft van een paspoort. Als je hem openvouwt, krijg je een 7,6 inch-oled-scherm onder ogen. Dat heeft een verhouding van 4 staat tot 3 en is daarmee veel breder dan oudere Folds.

De Z Fold 8 is volgens Samsung daarmee zeer geschikt voor mediaconsumptie. Je hebt minder dikke zwarte balken als je een serie kijkt of gamet. Wanneer je het toestel verticaal vasthoudt, kun je er juist heel goed teksten of boeken op lezen. Ook nieuw is Flex Titanium. Een titanium plaat onder het scharnier moet de vouw in het scherm veel minder goed zichtbaar maken.

→ Alles over de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8

Naast de Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra en Flip 8 introduceert Samsung ook zijn nieuwste smartwatches. Tijdens het Galaxy Unpacked 2026 onthult het bedrijf de Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2. De smartwatches zijn nu te bestellen in Nederland.

We beginnen bij de Galaxy Watch 9, die de Watch 8 van vorig jaar opvolgt. Samsung komt niet met een opvolger voor de Watch 8 Classic en houdt het dus bij alleen de reguliere Watch 9. Net als zijn voorganger verschijnt het klokje in twee formaten: 40 en 44 millimeter. Het schermpje is respectievelijk 1,34 inch of 1,47 inch groot. De Galaxy Watch 9 ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Onder de motorkap zijn wel interessante verbeteringen doorgevoerd.

→ Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2 officieel onthuld

WhatsApp kondigt een aantal nieuwe functies aan, waarvan ‘nieuwe app-ervaringen’ in Android Auto waarschijnlijk de interessantste is. Je mag je onder meer verheugen op een nieuwe vormgeving. WhatsApp schrijft zelf het volgende:

“We hebben de ervaring op beide platformen volledig vernieuwd. Je kunt nu berichten beluisteren en erop reageren, bellen, je belgeschiedenis bekijken en je favorieten bereiken, en dat handsfree en rechtstreeks via het scherm van je auto.” Het is nog even afwachten hoe de verbeteringen precies gaan werken. Nu is het namelijk ook al mogelijk om berichten te laten voorlezen, al klinkt dat altijd nogal robotachtig.

→ WhatsApp voor Android Auto op de schop

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Eén van de gevolgen van het vertrek van OnePlus uit Europa wordt binnenkort heel zichtbaar: OxygenOS, de beroemde softwareschil van het bedrijf, gaat verdwijnen. Gelukkig komt OnePlus het beloofde updatebeleid wel gewoon na. Bestaande telefoons worden overgezet naar ColorOS van zusterbedrijf Oppo. Daar zullen fans misschien niet allemaal even blij mee zijn, maar het is niet anders.

GizmoChina publiceerde een lijst met de smartphones en tablets van OnePlus die later dit jaar een update naar Oppo’s ColorOS 17 krijgen. Die schil is gebaseerd op Android 17. De update naar ColorOS 17 is overigens vrijwillig voor OnePlus-bezitters, maar wie weigert zal dus achterblijven op Android 16.

→ ColorOS 17 komt naar je OnePlus-toestel

De Google Pixel 10a is bepaald geen grote upgrade ten opzichte van de Pixel 9a. Een iets feller scherm, iets sneller opladen en een heel kleine ontwerpwijziging: het camera-eiland is nu volledig in de behuizing verzonken. Dat was het wel zo’n beetje. Hij draait teleurstellend genoeg op dezelfde Tensor G4-procesor. Gelukkig mogen we bij zijn opvolger, die waarschijnlijk pas in maart 2027 verschijnt, wél een nieuwe chip verwachten.

Volgens Mystic Leaks, die veel specificaties van de Google Pixel 11a lekte op Telegram, draait de nieuwe midranger zelfs op een Tensor G6. Dat is verrassend, want die zit ook in de andere Pixel 11-smartphones die we in augustus verwachten. We namen aan dat Google de goedkopere Pixel A-telefoons vanaf nu één generatie achter zou laten lopen.

→ Specificaties Google Pixel 11a mogelijk gelekt