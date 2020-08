Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen 7 dagen.

Google Pixel 4 wordt aangekondigd op 3 augustus

Google gaat op maandag 3 augustus een nieuwe telefoon aankondigen, zo blijkt uit een puzzel op de website van het techbedrijf. Het gaat hier ongetwijfeld om de Google Pixel 4a, aangezien eerdere geruchten dezelfde aankondigingsdatum noemden. Uiteraard lees je aankomende maandag meer over dit toestel op Android Planet.

Afbeeldingen onthullen de Samsung Galaxy Z Fold 2

We moeten nog even wachten op de officiële onthulling op 5 augustus, maar nu zijn al wel al afbeeldingen van de vermeende Samsung Galaxy Z Fold 2 verschenen. Het gaat om zogenaamde renders, oftewel afbeeldingen die de fabrikant gebruikt ter promotie van het toestel. Hierdoor hebben we nu een duidelijk beeld van de Galaxy Z Fold 2 in de kleuren zwart en brons.

Qualcomm heeft Quick Charge 5 aangekondigd

Qualcomm heeft Quick Charge 5 aangekondigd, zijn nieuwste snellaadtechnologie. Met een maximum van 100 Watt is de nieuwe snellaadtechnologie ongeveer vier keer sneller dan zijn voorganger, Quick Charge 4.0 Plus. De fabrikant beweert dat Quick Charge 5 een apparaat met een 4500 mAh-accu in slechts vijf minuten voor de helft kan opladen. Daarnaast doe je er een kwartier over als je dezelfde batterij van 0 naar 100 procent oplaadt.

Mogelijke prijzen van Samsung Galaxy Note 20-serie

Het was even wachten op de prijzen van de Samsung Galaxy Note 20-reeks, maar nu zijn die mogelijk bekend. De Note 20 is volgens een insider verkrijgbaar vanaf 999 euro en de Note 20 Ultra zou vanaf 1349 euro over de toonbank gaan. Ook worden de vermeende prijzen voor de verschillende opslag- en RAM-configuraties vermeld. De Samsung Galaxy Note 20-serie verschijnt op 5 augustus bij het Galaxy Unpacked-evenement.

Samen muziek luisteren op afstand met Spotify Group Session

Spotify heeft een update voor Group Session aangekondigd, waardoor gebruikers ook op afstand samen naar dezelfde muziek kunnen luisteren. Via een link nodig je mensen uit om deel te nemen aan een groepssessie. De nieuwe Spotify Group Session-functie verscheen in mei en maakt het mogelijk om met vrienden of familie afzonderlijk de muziek te bedienen. In een groepssessie kan iedereen nummers toevoegen aan de afspeellijst, ze in de wachtrij zetten, pauzeren en meer.

Prijskaartje drukt op stevigheid van OnePlus Nord

De OnePlus Nord is vorige week gepresenteerd, onze review staat net live en nu is er ook een video verschenen van de bekende YouTuber JerryRigEverything. Daarin onderwerpt hij de Nord aan een ware ‘marteltest’. De titel van het filmpje verraadt het al; OnePlus heeft compromissen moeten sluiten qua stevigheid om dit prijspunt te bereiken. Wat die compromissen precies zijn, check je ons artikel.

Video van week: OnePlus Nord review