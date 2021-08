Het beste Android-nieuws: Google Pixel 6 (Pro) en Samsung S21-verkoop

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Google heeft aangekondigd dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro dit najaar in de winkel liggen. Naast het zien van een aantal officiële renders van de toestellen, weten we nu dat Google haar eigen chip heeft ontwikkeld voor de Pixel 6. Deze chip heeft de futuristische naam ‘Tensor’.

De Tensor-chip is Googles eerste op maat gemaakte ‘SoC’ voor Pixel-telefoons, die dit najaar in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro zal debuteren. Volgens Sundar Pichai, Google-ceo, is het bedrijf er de afgelopen vier jaar mee bezig geweest. De grote focus ligt op het verbeteren van de prestaties en machine learning.

Dat Samsung werkt aan een verbeterde versie van de populaire Galaxy A52 is geen nieuws meer. Het aankomende toestel is al meerdere keren gelekt en nu weten we ook hoe ‘ie eruit gaat zien. Via verschillende bronnen zijn er afbeeldingen verschenen. Zo weten we dat het toestel sowieso uit wordt uitgebracht in het zwart, wit, lila en lichtgroen.

Leg je de originele A52 ernaast dan zien we geen noemenswaardige verschillen, anders dan de gebruikte achtergrond en kleurvarianten. In plaats van een groene versie is dat toestel namelijk verkrijgbaar in het blauw.

Via een tweet van smartphonelekker Evan Blass weten we waar het bedrijf HMD Global aan werkt. Zij hebben de naam van Nokia in licentie en dat betekent dat we binnenkort nieuwe toestellen gaan zien van het merk. Zo werkt het bedrijf naar verluidt aan twee toestellen in de G-serie, maar veel is daar nog niet over bekend.

Het zou gaan om de Nokia G50 met codenaam ‘Punisher’ en de Nokia G300 oftewel ‘Aoki’. Nokia heeft al wat toestellen uitgebracht in de G-lijn, waaronder de betaalbare Nokia G10 en G20. De G50 lijkt daarmee een iets krachtiger model te worden en er wordt in de wandelgangen gesproken over de aanwezigheid van 5G-ondersteuning.

Google heeft verschillende Nest-apparaten onthuld. Naast een slimme deurbel, de Nest Doorbell, komt het bedrijf ook met een nieuwe beveiligingscamera. Een belangrijke verbetering van de nieuwe Google Nest Doorbell en Nest Cam is dat de apparaten geen stroomkabeltje meer nodig hebben. In plaats daarvan werken ze op een oplaadbare accu.

Van beide producten verschijnt overigens ook een versie met netsnoer, zodat je ze alsnog op aan het stroom kan hangen (en nooit de accu hoeft op te laden). De ‘draadloze’ versies zijn echter handig, want hierdoor kun je de Nest-apparaten op veel meer plekken bevestigen, ook als er dus geen stopcontact in de buurt is.

Volgens Business Post valt de verkoop van Samsungs belangrijkste high-end smartphones tegen. De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra verschenen begin dit jaar, maar lijken niet zo populair te zijn als gedacht. De verkoop stelt naar verluidt fors teleur: de S21 zou in de eerste zes maanden minder zijn verkocht dan de Galaxy S20 in 2020. Ook bij de Galaxy S10 wist in 2019 in dezelfde periode meer te verkopen dan de S21.

De bron – Kiwoom Securities – meldt dat de Galaxy S21-telefoons 20 procent minder zijn verkocht dan de Galaxy S20. Vergelijk je de S21 met de S10 van twee jaar geleden, dan is het verschil zelfs 47 procent. Hierbij gaat het dus om de verkoop in de eerste zes maanden na de release van de smartphones.

