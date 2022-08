OnePlus 10T onthuld, Android Auto en Google Pixel 6a (Android-nieuws #31)

De razendsnelle OnePlus 10T is onthuld en de politie heeft een opvallend advies voor vakantiegangers. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na veel geruchten is de OnePlus 10T eindelijk officieel onthuld. Het is het tweede high-end toestel van OnePlus in 2022, nadat een aantal maanden geleden de OnePlus 10 Pro werd uitgebracht. De OnePlus 10T gaat 699 euro kosten en is vanaf 25 augustus te koop bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en OnePlus zelf. De telefoon verschijnt in twee kleuren: Moonstone Black (zwart) en Jade Green (lichtgroen). De OnePlus 10T is op papier krachtiger dan de OnePlus 10 Pro, maar toch goedkoper. Dat komt omdat OnePlus heeft bespaard op de camera’s en andere specificaties. Wel kan ‘ie een stuk sneller opladen dankzij de 150 Watt-snellaadtechniek. Daardoor heeft de 10T maar 19 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan.

→ Lees verder over de aankondiging van de OnePlus 10T

→ Getest: dit is de OnePlus 10T review

Android Auto is dé software om veilig mee te navigeren, muziek te luisteren of te bellen. Google stelt bepaalde eisen en daar is nu een belangrijke verandering in gekomen. Op een supportpagina is te lezen dat het toestel wat gebruikt wordt nu moet werken op Android 8.0 Oreo of hoger. Het marktaandeel van deze oudere Android-versies is een stuk kleiner dan recentere versies als Android 10, 11 en 12, maar nog steeds op miljoenen smartphones te vinden. Met deze stap lijkt het erop dat Google niet al te veel geeft om hun Android Auto-gebruikers. Voorheen kon je ook nog een speciale app downloaden op je smartphone, die de Android Auto-interface tevoorschijn toverde op het beeldscherm.

→ Lees verder over Android Auto op oudere toestellen

Niet alleen de OnePlus 10T is aangekondigd, maar OnePlus heeft ook zijn updateplannen voor Android 13 gepresenteerd. Hoewel Android 13 nog niet officieel door Google is uitgebracht, komt daar wel spoedig verandering in. Na de officiële release is het de beurt aan andere fabrikanten. De meeste recente OnePlus-telefoons kunnen een Android 13-upgrade verwachten. Het bedrijf laat weten dat de OnePlus 10 Pro de eerste smartphone is die wordt bijgewerkt. Vervolgens is ‘later dit jaar’ de gloednieuwe OnePlus 10T aan de beurt. Wanneer andere toestellen de update precies krijgen, is onduidelijk. Android 13 bouwt voort op het fundament dat met Android 12 is gelegd en introduceert weinig grote vernieuwingen.

→ Lees verder over de Android 13-updates van OnePlus

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veel mensen gaan tijdens de zomervakantie op reis en zijn daarom niet thuis. Criminelen weten dit ook en daarom zijn er tijdens de zomerperiode altijd meer inbraken dan tijdens de rest van het jaar. De Nederlandse politie heeft daarom een artikel geschreven met daarin tips om een inbraak te voorkomen. De meest opvallende tip is waarschijnlijk om een slimme deurbel met camera te installeren. Via een smartphone-app kun je op afstand ‘live’ met de camera meekijken en dus een oogje in het zeil houden. Veel deurbellen geven bovendien een seintje op het moment dat er iemand voor de deur staat. Verder adviseert de politie mensen om hun slimme cameradeurbel aan te melden bij Camera in Beeld.

→ Lees verder over het advies van de politie over slimme deurbellen

De Google Pixel 6a is pas net uitgebracht in verschillende landen, maar nu ook verkrijgbaar in Nederland. Een bekende webwinkel vraagt de normale adviesprijs van 459 euro. Het toestel werd onlangs uitgebracht in verschillende landen in Europa – waaronder Duitsland en Frankrijk – voor een prijs van 459 euro. Voor dat bedrag koop je ‘m nu ook bij Belsimpel, waarbij je keuze hebt uit drie kleuren: wit, zwart en groen. De Pixel 6a doet veel denken aan de Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro, maar is op enkele punten in het nadeel. Zo ververst het scherm maximaal 60 keer per seconde, waar dat bij de andere telefoons 90 of zelfs 120 keer is. Fijn is wel dat het scherm een stukje kleiner is dan bij zijn broertjes: 6,1 inch ten opzichte van 6,4 en 6,7 inch.

→ Lees verder over de verkrijgbaarheid van de Google Pixel 6a