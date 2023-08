Back to School-winactie en ChatGPT-app eindelijk te downloaden (Android-nieuws #31 2023)

In dit week-overzicht nemen we het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen met je door. Onze Back to School-winactie is gestart, we vergelijken de Watch 5 en Watch 6 van Samsung met elkaar en de ChatGPT-app voor Android is eindelijk te downloaden!

Onze grote Back to School-winactie is weer terug en ook in 2023 maak je kans op heel wat mooie prijzen! Zo is er de hoofdrugzak die afgetopt is met de tofste producten en gadgets. Ook hebben we wat exclusieve pakketten weg te geven met allerlei moois van een bepaald merk. Zo maak je kans op een rugzak van Oppo of pakket van Motorola óf Honor! Zelf een kansje wagen kan de hele maand augustus, voor welke prijs ga jij?

→ Lees alles over de Back to School-winactie

ChatGPT verovert al even de wereld, want dankzij kunstmatige intelligentie vind je antwoord op elke vraag, kun je teksten laten samenvatten, recepten vinden en nog veel en veel meer.

De dienst was voorheen alleen te gebruiken via de website van het bedrijf erachter, maar nu is eindelijk de Android-app uitgebracht. Zo gebruik je ChatGPT gewoon makkelijk en snel op je smartphone of tablet. Check ook gelijk onze gloednieuwe ChatGPT-gids, zodat je precies weet hoe alles werkt en je optimaal gebruikmaakt van de chatbot!

→ Lees alles over de Android-app van ChatGPT

Motorola heeft de opvolger van de Moto G13 gepresenteerd voor de Indiase markt. We denken echter dat het toestel ook (snel) zijn intrede maakt in Europa.

Deze opvolger heeft een scherm met een stuk hogere resolutie, waardoor alles er nog scherper uitziet. Ook is de chip wat krachtiger. Tot slot zijn er meerdere camera’s aanwezig op de achterzijde, waaronder de primaire van 50 megapixel. Dat alles is verpakt in een toestel met een omgerekende prijs van slechts 110 euro.

→ Lees verder over de Motorola Moto G14

Het scherm aan de buitenkant van de Samsung Galaxy Z Flip 5 is flink gegroeid en daardoor kun je aan de slag met allerlei nieuwe widgets van Samsung zelf. Apps gebruiken is echter beperkt mogelijk en dat geldt ook voor het gebruik van andere widgets.

De ontwikkelaar van een bekende app heeft nu ook ondersteuning toegevoegd voor Samsungs nieuwste klaptelefoon. Zo gebruik je Google Chrome, Spotify of een andere app naar keuze gewoon op het Flex Window, hoe flex is dat?

→ Lees alles over de app CoverScreen OS

De gloednieuwe Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic zijn gepresenteerd, maar wat zijn de vernieuwingen ten opzichte van de vorige modellen en welke past het best bij jou?

In onze uitgebreide vergelijking hebben we de horloges naast elkaar gelegd en vergeleken op allerlei gebieden. Zo keken we onder andere naar het design, hardware, accu en meer!

→ Lees alles over de verschillen van de Watch 6 vs de Watch 5