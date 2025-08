Android-malware en Samsung Galaxy S25 FE (Android-nieuws #31)

De Samsung Galaxy S25 FE komt sneller dan verwacht en er duikt een nieuwe Android-malware op. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung lanceerde de Galaxy S24 FE vorig jaar eind september, waarna het toestel begin oktober overal in de winkels lag. De opvolger van dat betaalbare vlaggenschip komt er eerder aan dan we hadden gedacht.

Tijdens de presentatie van zijn financiële resultaten wierp Samsung alvast een blik in de toekomst. Om het momentum van de Galaxy S25-serie te behouden, focust men op twee strategieën: seizoensaanbiedingen voor de bestaande modellen én een vroegere release van de Samsung Galaxy S25 FE.

→ Samsung Galaxy S25 FE komt sneller

Volgens Bitsight heeft de ToxicPanda-malware wereldwijd al duizenden slachtoffers gemaakt. Hij doet zich voor als nepvenster van Google Chrome en probeert gebruikers zo toestemming te laten geven om deze ‘browser’ in te schakelen. Als je daarmee akkoord gaat, wordt er voortaan een ander nepvenster over je bank-app heen gelegd.

Zo kunnen criminelen eenvoudig je bankgegevens uitlezen wanneer je die invult. Via diezelfde weg proberen ze toegangsrechten te krijgen tot je sms-berichten om zo zelfs de tweestapsverificatie te omzeilen.

→ ‘ToxicPanda’-malware zorgt voor veel onrust

Het is een functie waar Android-gebruikers met jaloezie naar kijken richting Apple-gebruikers: MagSafe. Apple introduceerde de functie in 2020 op de iPhone 12-serie, waarna het 2023 officieel beschikbaar werd voor Android-fabrikanten als Qi2. Ondertussen is er welgeteld één telefoon die het heeft opgepakt: de HMD Skyline. Google lijkt daar met de Pixel 10-serie verandering in te brengen.

De bekende lekker Evan Blass deelt een afbeelding van de Google Pixel 10 met een draadloze oplader aan de achterkant. Het gaat om de verwachte “Pixelsnap”-oplader, die zich magnetisch aan de achterkant van de telefoon bevestigt, net als MagSafe-laders.

→ MagSafe en Qi2 voor de Google Pixel 10

De Galaxy A-smartphones van Samsung zijn erg populair en met name de goedkoopste toestellen gaan veelvuldig over de toonbank. De Galaxy A16, die eind vorig jaar is uitgebracht, is daar een goed voorbeeld van. Nu zijn renders gelekt die de opvolger laten zien.

De afbeeldingen tonen dat de smartphone er ongeveer hetzelfde uitziet als zijn voorganger. Door de forse kin (de rand aan de onderkant) en de waterdruppel-notch oogt de A17 helaas opnieuw nogal ouderwets. Op de achterkant is wel iets veranderd. De camera’s zitten nu in een klein eiland.

→ Samsung Galaxy A17 gelekt

De Oppo Find X8 Pro was eind vorig jaar een grote verrassing. Niet alleen omdat Oppo zijn high-end smartphones al jaren niet meer in Nederland had uitgebracht, maar ook omdat het een uitstekend toestel bleek te zijn. Naast een vlotte chip en een grote accu van 5910 mAh biedt deze Oppo ook nog eens prima camera’s.

Inmiddels gaan er al geruchten over zijn opvolger, die in oktober in China gepresenteerd zou worden. Deze Oppo Find X9 Pro lijkt nog betere specificaties te krijgen. Volgens de bekende insider Digital Chat Station mogen we weer rekenen op een 6,78 inch-oled-scherm en draait het toestel op een razendsnelle MediaTek Dimensity 9500-chip.

→ ‘Specificaties Oppo Find X9 Pro gelekt’