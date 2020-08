Android-nieuws #32: Samsung Note 20 en Google Pixel 4a officieel

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen 7 dagen.

Google onthult Pixel 4a, 5G-versie en mysterieuze Pixel 5

Google heeft afgelopen week de Pixel 4a onthuld. Het betaalbare toestel is op diverse vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Hij komt officieel niet in Nederland uit, maar via grijze import kun je ‘m te zijner tijd waarschijnlijk gewoon in huis halen. Het bedrijf onthulde afgelopen week ook de Pixel 4a (5G) en liet de Pixel 5 voor het eerst zien.

Ook officieel: Samsung Galaxy Note 20 (Ultra)

Het heeft even mogen duren, maar de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn eindelijk aangekondigd. Het is voor het eerst dat er een groot kwaliteitsverschil tussen het instapmodel en de luxere uitvoering zit. Check onze vergelijking tussen de Note 10 en Note 20 voor een overzicht van de upgrades. Je kunt de Samsung Galaxy Note 20 vanaf nu pre-orderen. Hierdoor heb je het toestel op de dag van release direct in huis.

Samsung kondigt opvouwbare Z Fold 2 aan

Samsung heeft tijdens het Galaxy Unpacked-evenement ook de Galaxy Z Fold 2 officieel aangekondigd. Het apparaat volgt de Galaxy Fold van vorig jaar op en vouwt opnieuw uit van een smartphone tot een kleine tablet. Dit moet je weten. Voorop zit een 6,23 inch-display, dat zichtbaar is als de smartphone is opgevouwen. Vouw je ‘m uit – op de manier waarop je een boek opent – dan kijk je tegen een scherm van 7,7 inch aan.

Samsung verduidelijkt: 3 Android-updates voor vlaggenschepen

De Samsung S20 en Note 20 worden op den duur bijgewerkt naar Android 11, 12 en 13. De Samsung S10 uit vorig jaar wordt tot en met Android 12 geüpdatet. Dat heeft de Koreaanse fabrikant duidelijk gemaakt tijdens de onthulling van de Note 20. Helemaal aan het eind van de presentatie zei Samsung dat alle vlaggenschepen vanaf de Samsung S10 drie Android versie-updates krijgen.

AirDrop voor Android: snel bestanden delen tussen Android-telefoons

Google heeft Nearby Share, de mogelijkheid om snel bestanden uit te wisselen tussen apparaten, officieel uitgerold. Via deze weg bestanden delen kan vanaf Android 6.0 en de functionaliteit is voor het eerst te gebruiken op verschillende Google- en Samsung-smartphones. Nearby Share is een directe tegenhanger van AirDrop. Hiermee kunnen iPhones onderling bestanden uitwisselen.

‘Xiaomi houdt op met Android One-telefoons’

Het lijkt erop dat Xiaomi geen Android One-smartphones meer gaat uitbrengen. Dit betekent dat er waarschijnlijk geen opvolger komt voor de Mi A3. Website Smartdroid.de schreef afgelopen week dat Xiaomi stopt met het uitbrengen van Android One-telefoons, waardoor de Mi A-reeks waarschijnlijk ophoudt met bestaan. Hoewel de precieze reden hiervoor niet helemaal duidelijk is, lijkt het erop dat Xiaomi veel problemen had met het tijdig updaten van de Mi A-smartphones.

Video van de week: WhatsApp Web in het donker