Het beste Android-nieuws: Samsung-vouwtelefoons, FlyTrap-malware en meer

Na veel geruchten, gelekte foto’s en specificaties is het nu tijd voor de aankondiging van de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. De smartphones zijn de opvolgers van de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip en op verschillende punten verbeterd. Ook zijn ze een stuk goedkoper geworden, waardoor de opvouwbare toestellen voor meer mensen aantrekkelijker moeten worden. Laten we beginnen met de Samsung Galaxy Z Fold 3. De opvouwbare telefoon is een stuk steviger en ook waterdicht, net als de Flip 3. Hiervoor heeft de smartphone een IPX8-certificatie, zodat ‘ie bijvoorbeeld een flinke regenbui overleeft. Daarnaast wordt de Z Fold 3 beschermd door Gorilla Glass Victus en een speciaal laagje over het scherm.

De nieuwe FlyTrap-malware heeft de afgelopen maanden de inloggegevens van duizenden Facebook-gebruikers wereldwijd gestolen. Dat melden beveiligingsexperts van cybersecuritybedrijf Zimperium. De malware was tot voor kort gewoon te vinden in de Google Play Store. FlyTrap is vernoemd naar de welbekende vliegenvanger-planten. De malware neemt de vorm aan van verschillende mobiele apps – denk bijvoorbeeld aan apps die gratis Netflix-couponcodes aanbieden. Ook is de malware in een aantal voetbalgerelateerde apps aanwezig, waarin je kunt stemmen voor het beste voetbalteam of de beste speler.

De Xiaomi Mi Mix 4 is de eerste smartphone van het Chinese merk met een selfiecamera onder het scherm. De lens zit dus niet in een inkeping of cameragat, maar is onzichtbaar onder het display. Hierdoor bestaat de hele voorkant uit scherm en zie je geen onderbrekingen. Xiaomi noemt deze technologie Camera Under Panel (CUP). De selfiecamera onder het scherm heeft een resolutie van 20 megapixel. Het nieuwe Xiaomi-toestel beschikt verder over uitstekende specificaties. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld de gloednieuwe Snapdragon 888 Plus-processor, die nog iets krachtiger is dan de Snapdragon 888-chip die in veel andere Android-vlaggenschepen zit.

Oppo maakt bekend dat de A16s, een budgettelefoon van 149 euro, nu te koop is in Nederland. De fabrikant verkoopt de smartphone exclusief bij Albert Heijn (zowel online als in de winkels) voor 149 euro. Wissel je 1000 Air Miles in, dan krijg je nog 10 euro korting. De Oppo A16s is voorzien van een 6,52 inch-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Bovenin zit een kleine notch voor de 8 megapixel-selfiecamera, terwijl de randen rondom het display verder redelijk dun zijn. De ververssnelheid is 60Hz en dus niet 90Hz, zoals we bij (iets) duurdere Android-toestellen tegenwoordig zien.

De doorgaans betrouwbare website 91Mobiles heeft de prijs van de vermeende Samsung Galaxy A03s gedeeld. Deze nieuwe budgettelefoon, die nog aangekondigd moet worden, gaat naar verluidt 150 euro kosten. Daarmee hoort ‘ie bij de goedkoopste Samsung-smartphones van dit moment. Het is de opvolger van de Galaxy A02s, die ook in Nederland is uitgebracht. Op de adviesprijs na heeft de website weinig nieuwe informatie, al zou de Samsung A02s wel in verschillende kleurtjes verschijnen: zwart, blauw en wit. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphone officieel wordt aangekondigd en of ‘ie ook in Nederland verschijnt. Dit lijkt echter aannemelijk, omdat zijn voorganger ook hier is verschenen.

