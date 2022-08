Dit heeft Samsung onthuld en WhatsApp-update (Android-nieuws #32)

Samsung heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphones én smartwatches onthuld en WhatsApp komt met handige privacyfuncties. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

We hebben er even op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. Samsung heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphones uit de doeken gedaan. De Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 volgen de Z Fold 3 en Z Flip 3 van vorig jaar op, en zijn op verschillende punten verbeterd. Door softwareverbeteringen is de Galaxy Z Fold 4 meer geschikt om mee te multitasken. Samsung heeft een zogeheten ‘taskbar’ toegevoegd, waarmee je simpel en snel je recent gebruikte apps kan openen. Een belangrijke en fijne verbetering van de Galaxy Z Flip 4 heeft te maken met de accu. Die is met 3700 mAh een stuk groter dan bij de Galaxy Z Flip 3 (3300 mAh), wat voor een betere batterijduur moet zorgen.

Na een lange periode vol geruchten is de Samsung Galaxy Watch 5 eindelijk gepresenteerd. Deze nieuwe smartwatch lijkt veel op zijn directe voorganger, de Watch 4. Hij komt op de markt in twee verschillende formaten: 40 en 44 millimeter en meerdere frisse kleuren. De bandjes zijn ook nog eens verwisselbaar, zodat je ‘m kunt matchen met je outfit. Aan de binnenkant vinden we een eigen processor van Samsung en er is weer gekozen voor Wear OS als besturingssysteem. Die keuze werd al gemaakt bij de Watch 4-serie en zorgt ervoor dat de smartwatch overweg kan met duizenden apps. Qua uiterlijk lijkt het horloge sprekend op zijn voorganger. Zo zien we weer een rond amoled-scherm, metalen kast en twee fysieke knoppen.

Berichten versturen via WhatsApp is ontzettend handig en wordt door bijna iedereen in Nederland gedaan. Om gebruikers nog meer privacy te geven, komt de app met een drietal privacy-updates. Deze zullen de aankomende maand uitrollen voor WhatsApp-gebruikers. Wanneer je in een privégesprek van iemand zit, kun je bovenin beeld zien of deze persoon online is of wanneer hij voor het laatst gezien is. Anderen zien dat ook bij jou, maar misschien wil je dat helemaal niet. Voor momenten dat je liever even WhatsApp bekijkt zonder dat iedereen ziet dat je online bent, introduceert WhatsApp de volgende functie.

Google heeft de nodige plannen met Android TV en Google TV. Het bedrijf wil ervoor zorgen dat Nest-speakers gebruikt kunnen worden voor het geluid van Android TV- en Google TV-apparaten. Google zou ook van plan zijn om Fitbit- en Wear OS-integratie toe te voegen, zodat je gezondheidsinformatie op het grote scherm kan checken. Een website schrijft echter ook dat Google de makers van Android TV- en Google TV-dongles aanspoort om minstens 16GB aan opslag te implementeren. Hierbij gaat het om nieuwe apparaten die op Android 13 zullen draaien. Dit klinkt misschien als een kleine verbetering, maar een grotere hoeveelheid opslag zou behoorlijk belangrijk voor Google TV en Android TV zijn.

Deze week kondigde Motorola de nieuwste versie van de Razr aan. Van origine was de Razr een klaptelefoon uit 2004, maar de laatste jaren zet Motorola zichzelf in de markt voor vouwtelefoons met de moderne Razr. Deze telefoon vouwt als het ware een ‘normale’ telefoon door de helft en concurreert dus met de Samsung Galaxy Z Flip 4. Ook de specificaties van de Motorola Razr concurreren met andere vlaggenschepen. De smartphone komt namelijk met de nieuwste en snelste Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Dit is een processor die bekendstaat om de snelheid en efficiëntie. Dat helpt, want de 3400 mAh-accu is niet gigantisch en kleiner dan die van de Flip 4 (3700 mAh).

