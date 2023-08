Ken je deze nieuwe WhatsApp-functie al? (Android-nieuws #32 2023)

Samsung werkt aan een betaalbare tablet en WhatsApp krijgt een toffe functie. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Onlangs onthulde Motorola de Moto G14 in het buitenland en nu is duidelijk dat de smartphone ook naar Nederland komt. Het toestel volgt de Moto G13 op en is vanaf 14 augustus verkrijgbaar voor 149 euro. De telefoon verschijnt in vier kleuren: blauw, zwart/grijs, lila en beige.

De lila en beige uitvoering hebben een achterkant van veganistisch leer, waardoor de Moto G14 anders aanvoelt dan de meeste toestellen in deze prijsklasse. De behuizing is spatwaterbestendig, maar niet waterdicht. Het is echter geen probleem om de Moto G14 te gebruiken als het buiten regent.

WhatsApp rolt een nieuwe functie uit, waardoor het mogelijk is om je scherm te delen met een gesprekspartner. Dat is handig als je bijvoorbeeld iets wil laten zien of uitleggen op je smartphone, terwijl de ander meekijkt. De functie zie je verschijnen als je een videogesprek start.

Het is heel makkelijk om je scherm te delen. Houd er wel rekening mee dat alles wat op je homescreen (of binnen andere apps) te zien is, ook zichtbaar is voor je gesprekspartner. Laat dus niet zomaar gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, betalingsgegevens of foto’s zien. WhatsApp waarschuwt hier ook voor.

De nog onaangekondigde Samsung Galaxy Tab A9 is verschenen bij keuringsinstantie FCC. Daardoor zijn er verschillende specificaties van de betaalbare tablet bekend. Zo weten we de accu een capaciteit heeft van 5100 mAh en kan opladen met maximaal 15 Watt.

Het apparaat meet 210,7 bij 124,7 millimeter en daarmee lijkt het erop dat ‘ie een scherm van 8,7 inch krijgt, net zoals de Galaxy Tab A7 Lite. De Tab A8, die sinds eind 2021 verkrijgbaar is, heeft daarentegen een beduidend groter scherm van 10,5 inch.

De Google Pixel Watch was vorig jaar een lichte teleurstelling. Het horloge zag er mooi uit, maar draaide op een verouderde chip die voor een matige accuduur zorgde. Bovendien was hij met zo’n 359 euro behoorlijk aan de prijs in vergelijking met andere smartwatches.

Google lijkt voor de opvolger alles uit de kast te trekken. Volgens Android Authority krijgt de Google Pixel Watch 2 onder meer ultrawideband. Deze techniek gebruikt radiogolven om signalen te sturen en werkt op een hogere frequentie dan bluetooth en wifi.

Na geruchten over snelladen, sterkere behuizingen en de vraag of er wel of geen Plus-model zal verschijnen, gaat Samsung ook aanpassingen doen aan de interne hardware van de S24-serie. Zuid-Koreaans bronnen laten namelijk weten dat de S24, S24 Plus en S24 Ultra standaard voorzien worden van 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte.

Voor de reguliere S24 en S24 Plus is dit in ieder geval een upgrade. Van de voorgangers – de S23 en S23 Plus – verschenen immers geen uitvoeringen met 12GB aan werkgeheugen. Bij de S23 Ultra was deze optie er wel, maar daarvoor moest je een duurdere variant aanschaffen.

