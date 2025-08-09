Nieuwe Pixel 10-renders en laatste update Galaxy Note 20 (Android Nieuws #32)

We hebben nieuwe renders van de Google Pixel 10 en de Samsung Galaxy Note 20 krijgt zijn allerlaatste update. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Android Auto is dé manier om smartphone-apps op het grote scherm van je auto te krijgen. In Android Auto hebben apps een speciale opmaak die beter past bij het scherm en makkelijker onderweg te bedienen is. Ondanks de grote populariteit houdt Android Auto al lang vast aan hetzelfde design. Het laatste herontwerp stamt uit 2023, al voegt Google nu een subtiele verandering toe aan de mediaspeler.

Wie een nummer of podcast afspeelt in onder meer Spotify of YouTube Music krijgt hierover informatie te zien in de mediaspeler, zoals de titel, artiest en albumhoes. Het nieuwe ontwerp schuift de tekst iets dichter bij elkaar en zet de pauze-, doorspoel- en shuffle knop verder naar onder. Dat ziet er strak uit, maar een andere verandering wordt niet door alle gebruikers gewaardeerd.

Op 20 augustus presenteert Google zijn nieuwe Pixels. We weten al heel veel over deze smartphones, waaronder de vermeende prijzen. Eerder zagen we ook al renders van de Google Pixel 10-serie. Dankzij Android Headlines hebben we nu verse beelden van deze telefoons. Die bevestigen vooral wat we al wisten.

Zo krijgt de normale Pixel 10 inderdaad voor het eerst drie camera’s op de achterzijde. Helemaal nieuw is de telelens waarmee je een stukje in kunt zoomen. Die zou volgens geruchten wel ten koste gaan van de hoofdcamera en groothoeklens, die kleinere sensoren gebruiken dan de Pixel 9.

De laatste update voor de Samsung Galaxy Note 20 is afgelopen week uitgebracht. Samsung beloofde de telefoon, die in 2020 uitkwam, drie grote Android-updates mee te geven – tot en met Android 13 – en vijf jaar te ondersteunen met beveiligingspatches. De recente juli-update is daar de laatste van en daarmee is de Note-lijn van Samsung nu écht verdwenen, maar wat maakte die zo speciaal?

Nadat Samsung in 2010 de Galaxy S-smartphone uitbracht, werd het direct Samsungs populairste telefoon. Het jaar daarna introduceerde de fabrikant niet alleen de Galaxy S2, maar ook de Galaxy Note. Dit was ook een vlaggenschip met topspecificaties voor de tijd, maar met een groter scherm en een andere opvallende eigenschap.

Prijsbewuste consumenten die toch een snelle smartphone willen, kunnen al jaren terecht bij de FE-telefoons van Samsung. De website Android Headlines wist de hand te leggen op veel specificaties van het nieuwste model, de Samsung Galaxy S25 FE. Die verschijnt mogelijk later deze maand.

Het toestel zou 161,3 bij 76,6 millimeter groot zijn. De dikte bedraagt 7,4 millimeter. Daarmee heeft Samsung hem ietsje kleiner, smaller en dunner weten te maken. Met 190 gram zou hij ook een stevige 23 gram lichter zijn dan de Galaxy S24 FE. Dat verschil zul je zeker merken.

Kijk je weleens naar Het Perfecte Plaatje, waarin bekende Nederlanders gecoacht worden om de mooiste foto’s te maken? Wie straks een nieuwe Pixel koopt, krijgt zo’n coach er waarschijnlijk gratis bij. Dat zou namelijk één van de nieuwe AI-functies zijn op de Google Pixel 10-serie, schrijft Android Headlines.

Deze “cameracoach” helpt je tijdens het fotograferen om een mooier kiekje te schieten. Hij zal bijvoorbeeld suggereren om je compositie of de belichting aan te passen. Er schijnen nog veel meer mogelijkheden te zijn, maar die moeten we nog even afwachten. AI “leest” in dit geval dus de scène om je live verbeterpunten aan te dragen.

