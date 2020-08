Android-nieuws #33: Galaxy A-updates en Huawei Mate 40-specs

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Gerucht: Samsung Galaxy A-telefoons krijgen misschien ook 3 jaar updates

Tijdens het Unpacked-evenement waar de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn aangekondigd, maakte het bedrijf ook bekend dat high-end smartphones langer updates krijgen. Dit geldt voor de Samsung S10 en nieuwere telefoon. Website TizenHelp (via Sammobile) meldt nu dat het bedrijf overweegt om specifieke Galaxy A-telefoons ook langer van updates te voorzien. Een Samsung-medewerker zou hebben laten weten dat de fabrikant kijkt naar de mogelijkheden. Hoewel er verder veel onduidelijk is, gaat het vermoedelijk om de duurdere Galaxy A-telefoons.

‘WhatsApp krijgt optie om chats te synchroniseren tussen Android en iOS’

Volgens de website WABetaInfo, die vaak over betrouwbare informatie over onaangekondigde WhatsApp-features beschikt, werkt de chat-app aan een veelgevraagde feature. WhatsApp zou bezig zijn met een optie om chatgesprekken en andere data van Android naar iOS over zetten en vice versa. Handig, want op dit moment is het heel lastig om je WhatsApp-chathistorie tussen platformen te synchroniseren. Er zijn verschillende applicaties die je dit alsnog laten doen, maar deze werken lang niet altijd vlekkeloos en zijn niet heel gebruiksvriendelijk. WhatsApp zou daar in de toekomst dus verandering in willen brengen.

‘Vermeende specificaties Huawei Mate 40 liggen op straat’

Wanneer Huawei de Mate 40-serie presenteert is nog de vraag, maar nu zijn verschillende vermeende specificaties verschenen van de normale Mate 40. Onder de motorkap ligt vermoedelijk de Kirin 9000-processor. Er is maximaal 12GB werkgeheugen aan boord en 512GB opslag. Een vingerafdrukscanner is verwerkt onder het amoled-display. Dat heeft vermoedelijk een grootte van 6,4 inch. Dat scherm heeft ook een pilvormige inkeping voor de dubbele selfiecamera. Er is plaats voor twee simkaarten en de vernieuwde EMUI 11-schil ligt over Android heen, al ontbreken Google-apps.

Google introduceert wereldwijd aardbeving detectiesysteem: zo werkt het

Google introduceert het Android Earthquake Alerts System. Dit systeem is in staat om mogelijke aardbevingen op te sporen. Hierbij is een hoofdrol weggelegd voor de snelheidsmeters van Android-smartphones. Deze zijn namelijk niet alleen ideaal voor het spelen van games, maar ook in staat om vroegtijdig mogelijke aardbevingen te spotten. Zodra de bewegingsmeter van je smartphone onraad vermoedt wordt er een signaal naar de server van Google gestuurd. Indien meerdere smartphones gelijktijdig zo’n signaal versturen en de locaties (ongeveer) overeenkomen, gaat er een alarmbel af bij Google.

Xiaomi Mi 10 Ultra officieel: high-end smartphone laadt supersnel op

De Xiaomi Mi 10 Ultra is het nieuwe toptoestel van de Chinese fabrikant en valt op door twee zaken: de oplaadsnelheid en veelzijdige camera’s. De smartphone heeft een grote 4500 mAh-accu en ondersteunt snelladen met 120 Watt. Ter vergelijking: de OnePlus 8 Pro doet dit met maximaal 30 Watt, de Samsung Galaxy Note 20 Ultra met ‘slechts’ 25 Watt. Een enorm verschil dus, en dat moet je ook merken tijdens het opladen. Volgens Xiaomi zit de accu na vijf minuten opladen alweer voor 41 procent vol. Ga je van 0 naar 100 procent, dan duurt dit slechts 23 minuten.

