Het beste Android-nieuws: Samsung A52s naar Nederland en Android Auto-app

Samsung laat weten dat de Galaxy A52s ook in Nederland verschijnt. De nieuwe midranger heeft een adviesprijs van 449 euro voor de 128GB-versie. Ook wordt een 256GB-model uitgebracht met een adviesprijs van 509 euro. Je kan kiezen uit verschillende kleurtjes: mintgroen, paars, wit en zwart. De Galaxy A52s is een verbeterde versie van de populaire A52, die een paar maanden geleden in Nederland verscheen. Het toestel beschikt over een nieuwe Snapdragon 778G-processor, die krachtiger is dan de Snapdragon 720G die in de reguliere A52 zit.

Google laat aan website 9to5Google weten dat het stopt met de Android Auto voor smartphones-app. Android 12, de grote update die binnenkort verschijnt, zorgt er namelijk voor dat gebruikers automatisch worden ‘overgezet’ naar de Driving Mode van de Google Assistent. Deze feature is standaard onderdeel van Android 12 en heeft alle functies van de Android Auto-app. In een statement meldt Google dat de Driving Mode de standaard manier wordt om Android Auto op een smartphone te gebruiken. Krijgt je telefoon geen Android 12-update of heb je simpelweg een ouder toestel, dan verandert er voorlopig weinig.

Google heeft de Pixel 5a officieel aangekondigd. Dat het toestel eraan zat te komen was al langer bekend. Een paar maanden geleden bevestigde Google indirect de komst door geruchten over het schrappen van de Pixel 5a de kop in te drukken. De smartphone beschikt over dezelfde midrange Snapdragon 765G-chip als de Pixel 4a. Hiermee is de Pixel 5a minder snel dan de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, die Google’s eigen Tensor-chip aan boord hebben. Dat was ook wel te verwachten voor een prijs van ongeveer 400 euro. Ook qua ontwerp is de Pixel 5a ongeveer gelijk gebleven aan zijn voorganger.

De specificaties zijn afkomstig van het Telegram-kanaal XiaomiUI, dat eerder juiste informatie over Xiaomi-smartphones lekte. De nog onaangekondigde smartphone zou beschikken over een 120Hz-scherm, al weten we niet hoe groot het wordt. Verder is de Xiaomi Mi 11T mogelijk voorzien van een drievoudige camera op de achterkant. De hoofdcamera beschikt over een resolutie van 64 megapixel en wordt geholpen door een 8 megapixel-groothoeklens. Laatstgenoemde gebruik je voor extra wijde foto’s. XiaomiUI heeft het tot slot over een ‘telemacro’-camera met 3x zoom.

Motorola kondigde de Moto G60s vorige week aan en laat nu weten dat het toestel ook in Nederland verschijnt. De nieuwe smartphone heeft een adviesprijs van 249 euro. Daarmee is de Moto G60s een stuk goedkoper dan de Moto G100 (499 euro), maar wel duurder dan bijvoorbeeld de Moto G30 (149 euro) en G20 (119 euro). De Moto G60s valt vooral op door de snelle oplader van 50 Watt, iets wat we nog niet heel veel zien in deze prijsklasse. Volgens Motorola gaat de batterij na 12 minuten aan het stroom weer 12 uur mee. Een andere opvallende feature van de Moto G60s is het 120Hz-scherm, dat met 6,8 inch erg groot is.

