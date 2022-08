Android 13 is hier en OnePlus 10T breekt doormidden (Android-nieuws #33)

Google heeft onverwachts Android 13 uitgebracht en de nieuwste OnePlus 10T breekt doormidden in een test. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

We hadden er stiekem niet op gerekend, maar Google heeft de definitieve versie van Android 13 uitgebracht. De update komt behoorlijk vroeg, want Android 12 verscheen vorig jaar pas in oktober. De nieuwe Android-versie is nu beschikbaar voor Pixel-smartphones. Heb je een telefoon van Samsung, OnePlus, Motorola of Xiaomi, dan moet je nog op de update wachten. In een blog schrijft Google dat Android 13 ‘later dit jaar’ naar toestellen van andere fabrikanten komt. Hierbij verschilt het weer per merk (en per smartphone) hoe snel ze een Android 13-update krijgen. Dure high-end telefoons – zoals de Samsung Galaxy S22 en OnePlus 10 Pro – worden vaak het snelst bijgewerkt. Daarna volgen midrange- en budgettoestellen.

Het betrouwbare Bloomberg meldt dat het met het goedkopere Netflix-abonnement niet mogelijk is om films en series te downloaden voor offline gebruik. Hiervoor zijn aanwijzingen gevonden in de code van de Netflix iPhone-app. In de code wordt aangegeven dat Downloads (zoals de functie heet) beschikbaar is voor alle abonnementen behalve dat met reclame. Netflix laat de feature weg zodat het goedkopere abonnement meer verschilt van de duurdere abonnementen. Het verleidt gebruikers er mogelijk ook tot om alsnog meer te betalen voor Netflix, zodat ze wel films en series kunnen bewaren op een smartphone of tablet.

Daar is ‘ie dan: de nieuwe Motorola Edge 2022. Hij is aangekondigd en heeft toffe specificaties. Voor nu komt het toestel alleen in de Verenigde Staten uit, maar de kans is groot dat Motorola de Edge 2022 ook naar Europa zal brengen. Mogelijk onder een andere naam, maar hier is nog niets over bekend. De Motorola Edge 2022 heeft de nieuwste MediaTek-chip, de Dimensity 1050. Daarmee behaalt het toestel extra snelle 5G-snelheden. De chip is niet de krachtigste processor en minder snel dan bijvoorbeeld de Snapdragon 8 Plus Gen 1 van Qualcomm, maar dat is niet zo gek. Deze Edge 2022 bevindt zich immers in het middenklasse-segment. Voorop de nieuwe Edge zit een 6,6 inch amoled-scherm.

WhatsApp heeft een speciale desktopversie van de berichten-app uitgebracht. Je kon al eerder WhatsApp-berichten openen op je pc, maar via een webversie. Deze nieuwe app is speciaal voor jouw computer ontwikkeld. Nadat je je laptop of pc hebt geregistreerd met je telefoon, is deze zo goed als onafhankelijk. Je hoeft je smartphone dus niet verbonden te houden om berichten te versturen en ontvangen. Net als op WhatsApp Web dus. Gebruik je 14 dagen geen telefoon, dan wordt er automatisch uitgelogd op je computer. De app voor Windows is nu al te downloaden in de Microsoft Store. Gebruik je een Mac(Book), dan zul je nog even moeten wachten.

Tijdens een stresstest van JerryRigEverything worden smartphones volledig op de proef gesteld. Zo test de YouTuber hoe krasbestendig het scherm is en of deze tegen een vlammetje kan. Aan het einde van de test wordt ook de stevigheid van een toestel getest. En daar was de OnePlus 10T niet tegen opgewassen. Snel nadat de YouTuber de telefoon met twee handen vastpakt en kracht begint te zetten, barst de behuizing bij het camera-eiland. Wanneer de YouTuber nog meer kracht zet, buigt hij het toestel gemakkelijk doormidden.

