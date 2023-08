Samsung-updates en Moto G54 gelekt (Android-nieuws #33 2023)

Samsung brengt een toffe update uit voor veel smartphones en de Motorola Moto G54 is gelekt. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er verschijnt steeds meer informatie over de Moto G54 van Motorola. Ditmaal gaat het om een drietal officiële marketingrenders van het aankomende toestel. Ze zijn gelekt via EvLeaks, een bekende bron die vaker als informatie deelt over onaangekondigde smartphones.

De smartphone verschijnt in het groen, zwart en blauw, maar eerder verschenen ook afbeeldingen van een tweede toestel met een blauwtint. We zien een rechthoekig camera-eiland dat iets uitsteekt, met daarin de flitser en een dubbele camera.

→ Bekijk de afbeeldingen van de Motorola Moto G54

Recent introduceerde Samsung de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5, zijn nieuwe generaties vouwbare smartphones. Ook presenteerde het Zuid-Koreaanse bedrijf de Galaxy Tab S9-serie met drie verse tablets. Al deze apparaten draaien uit de doos op One UI 5.1.1, een softwareversie die Samsung nu ook naar oudere devices brengt.

Samsung rolt One UI 5.1.1 eerst uit naar de meest recente smartphones, zoals de Flip 4 en Fold 4. Je ziet de update vanzelf verschijnen. Deze nieuwe software richt zich op vouwbare en grote schermen.

→ Krijgt jouw Samsung-telefoon de One UI 5.1.1.-update?

Met de Ace 2 Pro voegt OnePlus een nieuwe high-end smartphone aan zijn aanbod toe. Het toestel draait op een zeer rappe Snapdragon 8 Gen 2-chip en heeft een 6,74 inch-oled-scherm met een resolutie van 2772 bij 1240 pixels. De ververssnelheid bedraagt 120Hz voor vloeiende beelden. Bovendien kun je de batterij binnen 20 minuten voltanken.

Toch is dat niet eens het meest opvallende aspect van deze telefoon. De instapversie van de OnePlus Ace 2 Pro heeft al 12GB RAM, maar je kunt hem ook uitrusten met maar liefst 24GB werkgeheugen. De meeste laptops moeten het met minder doen.

→ Ontdek meer over de OnePlus Ace 2 Pro

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp-gebruikers versturen graag berichtjes in de vorm van emoji, gifjes en stickers. Bijvoorbeeld om emotie over te brengen of bepaalde toon aan een bericht te geven. Er is dan ook een gigantisch aanbod aan plaatjes en smileys te vinden op je smartphone, maar toch komt WhatsApp met een functie waarmee jij écht altijd een bijpassend plaatje vindt.

De feature heet ‘Create AI stickers’ en maakt door middel van een beschrijving specifieke stickers voor jou. Denk bijvoorbeeld aan ‘een lachende kat op een skateboard’. Nadat jij je beschrijving hebt ingevuld, gaat de kunstmatige intelligentie van WhatsApp aan de slag met het maken van de perfectie stickers.

→ Zo werkt de nieuwe stickerfunctie van WhatsApp

Samsung onthult zijn nieuwe Galaxy S24-smartphones pas volgend jaar, maar langzaam komen we steeds meer te weten. Volgens de bekende insider Ice Universe, die regelmatig informatie deelt over nieuwe Samsung-toestellen, beschikt de Galaxy S24 Ultra over een interessante verbetering.

De smartphone zou een nieuwe 50 megapixel-telelens krijgen, die tot 3x optisch inzoomt. Een belangrijk detail is dat de sensor groter is, waardoor de fotokwaliteit van ingezoomde kiekjes vooruit gaat. Ook als de telefoon 5x inzoomt, moeten foto’s nog scherp ogen. Door de grotere sensor presteert de zoomcamera vermoedelijk ook beter in het donker.

→ Betere zoomcamera voor de Samsung Galaxy S24 Ultra