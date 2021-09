Het beste Android-nieuws: Xperia 5 III en waar blijft de Samsung S21 FE?

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

We wachten nu al lange tijd op de Galaxy S21 FE, het nieuwe (en meer betaalbare) toptoestel van de fabrikant. Het is echter nog steeds onduidelijk wanneer we de smartphone kunnen verwachten. De bekende telecominsider Jon Prosser van Front Page Tech meldt nu dat de release van de S21 FE op vrijdag 29 oktober plaatsvindt. Omdat het gaat gaat om de release, zou dit betekenen dat de Samsung-telefoon op 29 oktober in de winkels ligt. De pre-order begint volgens de bronnen van Prosser op 20 oktober. Wanneer de Galaxy S21 FE dan precies wordt aangekondigd, is echter nog onduidelijk.

Half april dit jaar presenteerde Sony meerdere toestellen, waaronder de Xperia 5 III. We hebben er tot nu toe lang op moeten wachten, maar de prijs is nu eindelijk bekend. De producent vraagt 999 euro voor het toestel, dat op de markt komt in twee kleuren. Vanaf 6 september kun je een pre-order plaatsen voor een groen of zwart model, maar verdere details zijn nog onbekend. Bestelde je de duurdere Sony Xperia 1 III (1299 euro) dan kreeg je er een koptelefoon van het bedrijf bij. In een eerder gestuurde nieuwsbrief sprak het bedrijf over een ‘bundelaanbieding’ en gebruikten ze een afbeelding van de Xperia 5 III en koptelefoon.

De Nokia G50 verscheen al eerder per ongeluk op het officiële Instagram-kanaal van de fabrikant. Nu is nagenoeg alle informatie verschenen via WinFuture, een Duitse website die vaker informatie als eerste deelt. De volledige naam is Nokia G50 5G, waardoor we direct al weten dat het toestel beschikt over 5G-ondersteuning. Dat komt door de Snapdragon 480-processor, die we ook kennen van onder andere de Nokia X10, Motorola G50 en Oppo A74. De hoeveelheid werk- en opslaggeheugen zijn nog niet genoemd. Gezien de overige specificaties verwachten we 3 á 4GB werkgeheugen en 32GB, 64GB of 128GB opslag.

Volgens de Koreaanse website The Elec gaat Samsung alle Galaxy A-smartphones die volgend jaar verschijnen, voorzien van optische beeldstabilisatie. Deze feature zien we voornamelijk bij dure, high-end Android-telefoons, maar ook steeds vaker bij middenklassers. De Galaxy A52 en Galaxy A72, twee populaire telefoons die dit jaar zijn uitgebracht, hebben al optische beeldstabilisatie. Bij optische beeldstabilisatie (OIS) beweegt de lens ten opzichte van de sensor (of andersom) om zo bewegingen tijdens het nemen van foto’s of video te corrigeren. Het is nog onduidelijk wanneer de Galaxy A (2022)-smartphones precies worden aangekondigd.

Zonder dat het werd aangekondigd is de OV-Chipkaart app uit de Play Store van Google verwijderd. De veelgebruikte app voor het openbaar vervoer was voor veel mensen de app om hun reisgedrag bij te houden. Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, heeft er ook voor gezorgd dat de app niet meer bruikbaar is. Heb je de applicatie nog wel op je toestel staan, dan is deze niet meer werkzaam. Gebruikers krijgen simpelweg een melding te zien dat er een nieuwe applicatie in ontwikkeling is. Extra informatie over wanneer we de nieuwe app kunnen verwachten is er niet. Als alternatief voor het inzien van reisinformatie wordt verwezen naar de website van de dienst.

