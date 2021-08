Het beste Android-nieuws: Nokia G50, Joker-malware en Fitbit

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

De meest smartphonegeruchten komen van goed ingevoerde insiders of bronnen dichtbij Android-fabrikanten. Het komt echter niet heel vaak voor dat bedrijven zelf per ongeluk informatie naar buiten brengen. Het overkwam wel Nokia, dat per ongeluk op Instagram de eerste beelden en specificaties van zijn nieuwe smartphone – de G50 – deelde. De informatie is inmiddels offline gehaald, maar het stond lang genoeg online zodat websites screenshots en video’s konden maken. Op het Instagram-kanaal van de Franse tak van Nokia werd de G50 alvast getoond en de eerste specs verklapt.

→ Lees verder over de gelekte Nokia G50-plaatjes en specificaties

Het Joker-virus dook voor het eerst in 2017 op, maar is aan een comeback bezig. Deze malware infiltreert Android-telefoons via sms-berichten. Het Joker-virus verzamelt stiekem bankinformatie om vervolgens de rekeningen van slachtoffers te plunderen. Uit onderzoek van Zscaler blijkt dat tenminste 16 Android-apps besmet zijn met de malware. Google heeft deze programma’s inmiddels uit de Play Store verwijderd, dus je kunt ze niet meer downloaden. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers de Android-malware ‘deze ronde’ heeft gemaakt. Ook is onduidelijk wie er precies achter de opleving van het virus zit en of de malware in andere Android-apps zit.

→ Lees verder over de Joker-malware voor Android

De Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3, die onlangs werden aangekondigd, zijn naar verluidt een stuk populairder dan hun voorgangers. In Zuid-Korea, het thuisland van Samsung, zouden in één week al 450.000 pre-orders zijn geplaatst voor de nieuwe opvouwbare smartphones. Hoe vaak de Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 al precies zijn verkocht, maakt Samsung niet weten. In een statement laat het bedrijf wel weten dat de Z Fold 3 en Z Flip 3 nu al vaker zijn besteld dan dat er in 2020 totaal aan opvouwbare smartphones zijn verkocht. De populariteit van de nieuwe Galaxy Flip en Fold heeft mogelijk iets te maken met de lagere prijzen van de toestellen.

→ Lees verder over de verkopen van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 3

Na veel geruchten heeft Fitbit zijn Charge 5 officieel onthuld. Het is de opvolger van de populairste fitnesstracker van het bedrijf. Vergeleken met de Charge 4 is de nieuwe wearable tien procent dunner en is het kleurenscherm twee keer zo helder, terwijl de batterij gewoon zeven dagen mee moet gaan. De Charge 5 heeft alles wat je van een tracker van Fitbit kunt verwachten. Zo kun je jouw hartslag, activiteiten en slaap meten. Ook is gps ingebouwd. Dit is tevens de eerste tracker van Fitbit met een ECG-app om je hartritme te controleren. Daarnaast is er een stressmeter aanwezig via een EDA-sensor, bekend van de Fitbit Sense. Daarmee kun je een stressbeheersingsscore krijgen.

→ Lees verder over de aankondiging van de Fitbit Charge 5

WhatsApp laat je binnenkort reageren op berichten met emoji

Volgens de bekende bron WABetaInfo werkt WhatsApp aan een nieuwe optie om reacties achter te laten op gestuurde berichten. Daarmee stuur je direct een emoji op iets wat eerder gezegd is in het gesprek. Zo hoef je dat stukje niet meer te quoten of volledig te kopiëren, zoals nu nog wel het geval is. De genoemde functie is nog niet beschikbaar, maar wordt op dit moment ontwikkeld. WhatsApp gaat wel eisen stellen aan de versie van de app die je gebruikt om van de nieuwe functie gebruik te kunnen maken. Gebruik je een te oude versie, dan werkt het niet en krijgt de ontvanger de melding hieronder te zien.

→ Lees verder over de nieuwe reactiefunctie van WhatsApp

Video van de week: WhatsApp-foto’s eenmalig sturen