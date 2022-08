Fitbit en Google TV krijgt grote update (Android-nieuws #34)

Fitbit heeft gloednieuwe fitnessapparaatjes onthuld en de Chromecast met Google TV krijgt een belangrijke update. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Fitbit heeft zojuist drie nieuwe wearables gepresenteerd. Het gaat om opvolgers van de Fitbit Inspire 2, Fitbit Versa 3 en Sense, die vorig jaar werden gepresenteerd. Koop je één van de nieuwe apparaten, dan krijg je zes maanden gratis toegang tot Fitbit Premium. Met deze betaalde service (8,99 per maand) krijg je meer informatie over onder andere je slaapgedrag, work-outs of hartslag. De Fitbit Inspire 3 krijgt op het eerste gezicht de grootste update: een kleurenscherm. Dankzij dit amoled-scherm zie je direct meer informatie over je gezondheid, gezette stappen, tijd of andere informatie. Met de fitnesstracker richt Fitbit zich op de beginnende sporter en personen die gezondheid belangrijk vinden.

Google maakt bekend dat het veel verbeteringen gaat doorvoeren aan Google TV. Dit is het besturingssysteem dat op de Chromecast met Google TV, sommige smart-tv’s en andere streamingdongles draait. Google TV is de ‘opvolger’ van Android TV – dat al veel langer beschikbaar is – al hebben beide softwareplatformen veel gelijknissen. In een blog is te lezen dat Google TV sneller wordt door verschillende aanpassingen en optimalisaties. Dat moet ervoor zorgen dat het homescherm sneller wordt ingeladen, zodat je vlotter een film of serie kan starten. Ook het ‘Voor jou’-tabblad is aangepast, waardoor je fijner door de losse tabbladen bladert. Google TV zou na de update ook minder werkgeheugen verbruiken.

Android 13 is niet vrij van malware. Ondanks beveiligingsmaatregelen hebben criminelen een achterdeur gevonden om hun virussen op telefoons van slachtoffers te plaatsen. Dat ontdekte onderzoeksbedrijf ThreatFabric. In een blogpost vertellen de onderzoekers hoe de malwaremakers te werk gaan. De internetcriminelen omzeilen de beveiliging van Android 13 door malwarevirussen te verstoppen in apps die vervolgens gedeeltelijk geïnstalleerd worden. Het zit zo. Android 13 heeft een nieuwe beveiligingsmaatregel, waardoor malware niet langer via de zogeheten Accessibility Service-goedkeuring geïnstalleerd kan worden. Deze instelling is bedoeld voor mensen met een visuele beperking.

Motorola heeft stilletjes bevestigd welke telefoons een update naar Android 13 krijgen. Op de Britse website van het bedrijf kun je per smartphone bekijken wat het volgende besturingssysteem is. Bij tien Motorola-telefoons wordt Android 13 vermeld. Motorola heeft haar updateplannen nog niet officieel naar buiten gebracht. Mogelijk worden in de loop daarnaartoe nog meer toestellen aan de updatelijst toegevoegd. Uiteraard wordt bovenstaande lijst dan bijgewerkt. Het is niet duidelijk wanneer Motorola de Android 13-updates uitrolt. Android 13 is een minder grote update dan zijn voorganger, Android 12. De nieuwe versie voert vooral subtiele verbeteringen door, onder meer op privacygebied.

Een aantal smartphonefabrikanten leveren bij hun toptoestellen geen oplader in de verpakking. Dit met het doel om vervuiling tegen te gaan, meer toestellen samen te verschepen en minder kosten te maken. Toch blijft het grootste deel van fabrikanten de oplader er wel bijleveren, waaronder tot nu toe Xiaomi. Het lijkt er echter op dat daar een einde aan komt. Op de productpagina van Xiaomi’s Redmi Note 11SE (een omgedoopte Note 10S) is namelijk geen oplader te zien. Deze staat normaal vermeld in het lijstje ‘verpakkingsinhoud’ tussen de toestelspecificaties, maar ontbreekt hier dus. Opvallend is dat het hier om een budgetsmartphone gaat.

