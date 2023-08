Je apps starten nu veel sneller op (Android-nieuws #34 2023)

Het Samsung Galaxy S24-design is gelekt en je Android-apps starten nu een stuk sneller op. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De Samsung Galaxy S23 lijkt sterk op de Galaxy S22, die op zijn beurt weer veel wegheeft van de Galaxy S21. De smartphones zijn daardoor wel een beetje saai geworden. Volgend jaar komt daar volgens de bekende insider Ice Universe verandering in. Samsung zou de Galaxy S24 en S24 Plus namelijk een nieuw ontwerp geven.

Waar de huidige smartphones bolle zijkanten hebben, krijgt de Galaxy S24 kaarsrechte randen. Daarmee zouden de telefoons gaan lijken op de iPhone 14 van concurrent Apple. Een platte telefoon hou je vaak iets steviger vast, maar ligt minder prettig in de hand.

→ Ontwerp Samsung Galaxy S24 gaat op de schop

Hoe snel apps opstarten hangt erg af van je smartphone. Met een dure Samsung Galaxy S23 hoef je natuurlijk minder lang te wachten dan met een goedkoop toestel als de Galaxy A14. Toch spelen er meer factoren mee.

De optimalisatie van de software bijvoorbeeld. Als jouw smartphone op Android 12 of nieuwer draait, heeft Google goed nieuws voor je. Dankzij een update van Android Runtime, die momenteel gefaseerd uitrolt, openen apps tot wel 30 procent sneller dan voorheen.

→ Zo starten apps voortaan sneller op je Android-telefoon

Sony laat weten dat op vrijdag 1 september een Xperia-lancering plaatsvindt. Op die dag wordt hoogstwaarschijnlijk de Xperia 5 V gepresenteerd, een compacte high-end smartphone. Via een livestream (zie hieronder) is de onthulling dan overal ter wereld te volgen. De aankondiging start om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Het ligt voor de hand dat de Xperia 5 V binnenkort het levenslicht ziet. De Xperia 1 V is immers eerder dit jaar aangekondigd en Xperia 5-telefoons verschijnen altijd rond deze tijd van het jaar. Sterker nog: de Xperia 5 IV – de directe voorganger van de 5 V – werd vorig jaar op precies dezelfde dag onthuld.

→ Sony Xperia 5 V-presentatie vindt volgende week plaats

Xiaomi heeft in het buitenland de Redmi K60 Extreme Edition aangekondigd. Deze smartphone verschijnt niet meteen in Europa, maar beschikt wel over een toffe eigenschap. Xiaomi belooft het toestel namelijk langer updates te geven. Het bedrijf heeft het over vier grote Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches.

Daarmee volgt Xiaomi hetzelfde updatebeleid als Samsung, dat zijn toptoestellen al langer van zoveel updates voorziet. Het is niet duidelijk of Xiaomi dit updatebeleid wil doortrekken naar andere smartphones. Het bedrijf laat aan Android Planet weten dat het niks kan delen over updateplannen.

→ Xiaomi rolt meer en langer updates uit

Hoewel Motorola het waarschijnlijk liever geheim had gehouden, zijn de meeste specificaties van de Moto G84 gelekt. De nieuwe smartphone wordt waarschijnlijk binnenkort aangekondigd en heeft op papier prima specificaties. Op X (voorheen Twitter) deelt Abhishek Yadav een lijstje met de specs.

Zo beschikt de Moto G84 over een scherm dat 6,55 inch groot is en een full-hd-resolutie heeft. Het gaat om een kleurrijk oled-display met een hoge 120Hz-ververssnelheid. Dat betekent dat pixels 120 keer per seconde worden vernieuwd, wat weer resulteert in erg vloeiende beelden.

→ Dit heeft de Motorola Moto G84 te bieden