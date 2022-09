Sony, IFA 2022-aankondigingen en nieuwe Nokia’s (Android-nieuws #35)

Sony heeft een gloednieuw (en peperduur) vlaggenschip en Nokia komt met smartphones, tablets en meer. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony heeft zijn nieuwste vlaggenschip uit de doeken gedaan. De Xperia 5 IV is een compacte smartphone met krachtige hardware, draadloos opladen en een fors prijskaartje. Het toestel is door het 6,1 inch-120Hz-scherm opnieuw behoorlijk compact, maar het display is volgens Sony wel een stuk helderder. Daardoor kun je het scherm beter aflezen bij felle zon. Het bedrijf kiest er opnieuw voor om geen cameragat of notch te gebruiken, maar boven en onder het scherm zit een dunne rand. Een belangrijke verbetering van de Sony Xperia 5 IV ten opzichte van zijn voorganger(s) heeft te maken met de accu. De batterij is met 5000 mAh een stuk groter, maar kan nu ook draadloos opladen. Deze feature zagen we al wel op bijvoorbeeld de grotere (en duurdere) Xperia 1 IV.

→ Lees verder over de aankondiging van de Sony Xperia 5 IV

De G60 is een nieuwe betaalbare smartphone van Nokia voor het middensegment. De behuizing is opgetrokken uit 60 procent gerecycled plastic en je krijgt drie jaar lang garantie, Android-upgrades en beveiligingsupdates. Daarmee is het de eerste telefoon in de G-serie, voorheen was dit alleen beschikbaar op toestellen uit de X-lijn. De Nokia G60 komt op de markt in het zwart en grijs en heeft een IP52-certificering, waardoor ‘ie bestand is tegen wat stof en water. De chip is de Snapdragon 695, die we onder andere kennen van de betaalbare OnePlus Nord CE 2 Lite en Poco X4 Pro. Dat betekent dat er ook 5G-ondersteuning aanwezig is; fijn voor de toekomst. Een opvolger voor de betaalbare Nokia T20-tablet is ook getoond. We hebben het over de Nokia T21 met een instapprijs van 249 euro.

→ Lees verder over de gloednieuwe Nokia G60, X30 5G en T21-tablet

De Oppo Reno 8 is officieel gepresenteerd, samen met de luxere Oppo Reno 8 Pro. Op hetzelfde evenement is ook de eerste Oppo-tablet voor Europa onthuld. De Oppo Reno 8 heeft een flitsende behuizing en is uitgerust met een MediaTek-chip, 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Op de achterkant vind je drie camera’s, waaronder een hoofdcamera van 50 megapixel. De selfiecamera zit in een klein gaatje in de linker bovenhoek en die schiet foto’s van maximaal 32 megapixel. Het amoled-scherm is 6,43 inch groot en ververst 90 keer per seconde. Onder het scherm zit een optische vingerafdrukscanner, zodat je het toestel snel ontgrendelt en gegevens altijd veilig zijn. De accu is 4500 mAh groot en kan snel opladen, waardoor ‘ie in 30 minuten helemaal vol zit.

→ Lees verder over de onthulling van de Oppo Reno 8 (Pro) en Pad Air

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer brengt Samsung de Android 13-update uit? Het lijkt erop dat de grote software-upgrade in oktober beschikbaar wordt gemaakt. Twitter-gebruiker RoderSuper claimt namelijk dat One UI 5.0, de Samsung-software die op Android 13 is gebaseerd, op 17 of 19 oktober wordt uitgebracht. RoderSuper is geen hele bekende naam in ‘smartphoneland’, dus we nemen de informatie vooralsnog met een korreltje zout. De Android 13-update moet eerst voor de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra verschijnen. Dit zijn de huidige toptoestellen van de fabrikant. Welke telefoons daarna aan de beurt zijn, is nog onbekend. Samsung werkt doorgaans eerst de duurdere smartphones in de Galaxy S- en Z-lijn bij, en komt vervolgens met upgrades voor goedkopere Galaxy A-telefoons.

→ Lees verder over de Android 13-update met One UI 5.0 van Samsung

Tijdens technologiebeurs IFA 2022 in Berlijn zijn twee Huawei-telefoons onthuld. Het gaat om de Nova 10 en Nova 10 Pro, die ook in Europa moeten verschijnen. Of en wanneer ze ook naar Nederland komen, is vooralsnog onduidelijk. De Huawei Nova 10-telefoons beschikken over een Snapdragon 778-processor, die we vaker in smartphones binnen het middensegment zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy A52s, Motorola Edge 20 en de nodige Xiaomi-telefoons. De Huawei-telefoons ondersteunen helaas geen 5G-internet, dus je zult het met 4G moeten doen. Kijken we naar het design, dan zien we een groot scherm met dunne randen, met bovenin een klein cameragat. Bij de Nova 10 Pro is de inkeping groter, omdat er twee selfiecamera’s aanwezig zijn.

→ Lees verder over de aankondiging van de Huawei Nova 10 en 10 Pro

Alles over IFA 2022

Benieuwd naar meer nieuws over IFA 2022? Check dan onderstaande artikelen: