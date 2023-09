Sony Xperia 5 V en Google Pixel-updates (Android-nieuws #35 2023)

Sony onthult een compact vlaggenschip en Google gaat veel langer updates uitbrengen. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De Xperia 5 V is alweer de vijfde smartphone in de Xperia 5-lijn van Sony. Het nieuwe toestel volgt de Xperia 5 IV van vorig jaar op en onderscheidt zich opnieuw door de compacte behuizing. De Xperia 5 V is iets zwaarder en dikker dan zijn voorganger, al verschilt het niet veel.

De telefoon heeft een 6,1 inch-scherm met een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor zien beelden er scherp en vloeiend uit, zoals je van een vlaggenschip mag verwachten. Sony kiest opnieuw voor een dunne rand aan de boven- en onderkant van het scherm, waardoor het beeld niet wordt onderbroken

Google is de maker van Android, maar doet het op ‘updategebied’ gek genoeg niet zo goed als andere fabrikanten. De zoekgigant belooft Pixel-smartphones drie Android-versie-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches te geven. Samsung heeft zijn zaken beter op orde: de Galaxy S23 krijgt bijvoorbeeld vier Android-upgrades en vijf jaar aan beveiligingspatches.

Dat geldt ook voor de OnePlus 11, het meest recente vlaggenschip van de Chinese smartphonemaker. Google zou zijn updatebeleid voor Pixel-telefoons daarom willen verbeteren, te beginnen bij de Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

De Digital Services Act van de EU is ingegaan. Dit is een nieuwe set regels van de Europese Unie waar grote techbedrijven aan moeten voldoen als ze in Europa willen blijven. Het doel van deze regels: een veiligere online omgeving creëren. Specifiek krijgen de negentien grootste online platformen en zoekmachines met meer dan 45 miljoen maandelijkse actieve gebruikers deze regels opgelegd.

Qua apps gaat dat onder andere om: Google Zoeken, Google Play, Google Maps, YouTube, Instagram, Facebook, X (voorheen Twitter), TikTok, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, AliExpress, Wikipedia, AliExpress en Zalando.

Fairphone heeft de opvolger van de Fairphone 4 officieel onthuld. De Fairphone 5 kost 699 euro en wordt vanaf 14 september geleverd. Vergeleken met zijn voorganger is de Fairphone 5 iets dunner en lichter. Ook is de IP-certificatie verbeterd van IP54 naar IP55, zodat het toestel beter bestand is tegen water.

Vanuit de doos draait de Fairphone 5 op een haast kale versie van Android 13, afgezien van een vooraf geïnstalleerde Fairphone-app. Fairphone belooft ten minste vijf grote Android-updates en acht tot tien jaar kleine beveiligingsupdates. Dit is mogelijk door een speciale chip van Qualcomm die wordt gebruikt.

Daar is ‘ie dan: de Huawei Mate 60 Pro is onthuld in thuisland China. Het toestel is een opvallende verschijning. De smartphone is verkrijgbaar in vier kleuren: wit, groen, paars en zwart, waarbij de eerste twee een glazen achterkant hebben, terwijl de andere varianten van een neplederen achterzijde zijn voorzien.

Op de achterzijde is een ronde cameracirkel te vinden, waarin drie lenzen zijn geplaatst. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en beschikt over optische beeldstabilisatie. Het gaat om dezelfde camera als in de Huawei Mate 50 Pro.

