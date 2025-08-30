Samsung Galaxy S25 FE en Oppo Reno 14 (Android-nieuws #35)

Samsung komt snel met de Galaxy S25 FE en Oppo presenteert de Reno 14-smartphones. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De afgelopen maanden stroomde de Android-wereld over met geruchten over de Samsung Galaxy S25 FE. Nu heeft Samsung een nieuw Galaxy Event aangekondigd via een officiële blogpost. De fabrikant laat weten ‘het nieuwste lid van de Galaxy S25-familie te introduceren‘ en ‘premium AI tablets‘. Het event vindt plaats op 4 september.

Het evenement is online te bekijken op het YouTube-account van Samsung om 11.30 uur. Vanaf vrijdag 5 september vindt ook de IFA plaats in Berlijn, waar Samsung aanwezig is om de aangekondigde producten te presenteren.

Nu Oppo de Reno 14-serie officieel uit de doeken heeft gedaan, kunnen we de drie telefoons met elkaar vergelijken. Het topmodel is de normale Reno 14, met een 6,59 inch-oled-scherm (2760 bij 1256 pixels) dat een helderheid van maximaal 1200 nits haalt. De ververssnelheid ligt op 120Hz voor soepele beelden.

Kloppend hart is de MediaTek Dimensity 8350-chip, een snelle subtopper die echter ook al in de Oppo Reno 13 zat. Oppo zorgt voor 12GB werkgeheugen en 256 of 512GB opslag. Grotere ‘vapor chambers’ moeten ervoor zorgen dat je langer kunt gamen zonder dat de telefoons oververhit raken.

Tot nu toe moest je hiervoor de Google Home-app toegang geven om je locatie te tracken. Zodra jij op je woonadres komt, gaan de lampen aan en als je weer vertrekt, gaan ze uit. Tof, maar wie geen locatie met de app wil delen, liep deze mogelijkheid dus mis.

Met de nieuwste Google Home-update komt daar gelukkig een einde aan. De ontwikkelaars van Google hebben toegevoegd dat de app nu acties kan triggeren als jouw smartphone verbindt of loskoppelt met je wifi-netwerk.

Het regent nieuwe Samsung-producten. Na de lancering van de Galaxy A17-smartphone en Buds 3 FE-oordopjes brengt de fabrikant nu een nieuwe budgettablet op de markt. De Samsung Galaxy Tab S10 Lite is de opvolger van de Galaxy Tab S6 Lite uit 2024.



Zoals de naam doet vermoeden, haal je met de Tab S10 Lite geen krachtige gamingtablet in huis, maar juist een apparaat voor alledaagse bezigheden. Met zijn scherm van 10,9 inch moet de tablet dan ook vooral geschikt zijn voor het browsen op internet en sociale media.

De Honor Magic V5 werd in juli aangekondigd in China en is nu ook in Nederland verkrijgbaar. Webwinkel Belsimpel verkoopt de opvouwbare telefoon voor 1999 euro (!). Daarmee is de opvolger van de Honor Magic V3 enorm duur. Zelfs de (eveneens prijzige) Samsung Galaxy Z Fold 7 is goedkoper.

De Magic V5 heeft een dunne behuizing: dichtgevouwen is ‘ie maar 8,8 millimeter dik en opengeklapt slechts 4,1 millimeter. Daarmee is de Honor-smartphone een fractie slanker dan de Galaxy Z Fold 7 van Samsung, al is het verschil erg klein. Het toestel weegt verder 217 gram en is daarmee 2 gram zwaarder dan de Fold 7.

