Dit Android-nieuws mag je deze week echt niet missen (week #35)

Een mysterieuze app op je telefoon, nieuwe toestellen van Sony en Samsung, en beveiligingsfuncties in WhatsApp. Dit is het nieuwsoverzicht van week 35.

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Als je via de Play Store je apps updatet, zie je in de lijst mogelijk Android Pulse staan. Opvallend, omdat Android Pulse geen app-icoontje heeft en je de app ook niet zelf hebt geïnstalleerd. Geen paniek, want dit is geen malware. Android Pulse is een app van Google en staat gewoon in de Play Store (ook daar zonder icoontje).

Google zegt dat “de app het mogelijk maakt om regels te distribueren voor het detecteren van afwijkingen in het kritieke systeemresourceverbruik van het Android-besturingssysteem.” Waarschijnlijk draait ‘ie al maanden ongemerkt op je smartphone.

→ Waarom weet ik hier niets vanaf?

Het ging al even in de lucht: Samsung kondigt de Galaxy S26 FE aan. Het toestel lekte de afgelopen weken veelvuldig uit en is binnenkort bij ons verkrijgbaar. De S26 FE is het goedkopere broertje van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra. De Galaxy S26 FE is vanaf nu te bestellen en ligt op 4 september in de winkels.

De smartphone heeft een adviesprijs van 799 euro en is daarmee bij de release 50 euro duurder dan de S25 FE. Je krijgt dan het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook verschijnt er een 8/256GB-versie voor 899 euro.

→ Dit moet je nog meer weten over deze splinternieuwe Samsung

WhatsApp voegt nieuwe functies toe om je account beter te beveiligen. Waar je tot nu toe nog maar één passkey kon kiezen, laat de berichtendienst straks toe dat je er meerdere instelt. Niet bekend hiermee? Met een passkey bevestig je snel dat jij het bent, zonder dat je een ouderwetse (pin)code hoeft te gebruiken.

Daarnaast wordt het mogelijk om een alfanumeriek wachtwoord in te stellen bij tweestapsverificatie. Dat is een wachtwoord met zowel cijfers als letters. Ook kunnen gebruikers zich verheugen op extra context bij telefoontjes van onbekende bellers.

→ De drie functies uitgelegd (inclusief stappenplan waar je ze instelt)

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Sony’s kondigde deze week een nieuwe smartphone aan: de Xperia 10 VIII. Deze volgt de Xperia 10 VII op. De telefoon lijkt sterk op zijn voorganger en beschikt weer over een scherm van ‘slechts’ 6,1 inch. Dat maakt de Sony een compact toestel en daarmee een interessante optie in het huidige smartphonelandschap.

De Xperia 10 VIII is op de Nederlandse website van Sony te vinden, maar het is niet duidelijk vanaf wanneer het toestel te koop is. De fabrikant vraagt 599 euro voor de telefoon, waarmee de Xperia 10 VIII fors duurder is dan zijn voorganger (449 euro).

→ Deze specificaties kun je ook nu weer verwachten

Het heeft even geduurd, maar YouTube Premium Lite is nu beschikbaar in Nederland. Dit YouTube-abonnement kost 8,99 euro per maand en er is een gratis proefperiode van één maand. Premium Lite is het goedkopere alternatief voor YouTube Premium, dat sinds kort 15,99 euro per maand kost.

YouTube Premium Lite is 44 procent goedkoper dan het ‘normale’ abonnement, maar daarom ook minder uitgebreid. Zo zie je bij ‘de meeste video’s’ geen advertenties, maar is het niet duidelijk in welke gevallen je wél reclame ziet.

→ Dit zijn de grootste nadelen van een Premium Lite-abonnement