Het beste Android-nieuws: Xiaomi-updates en écht draadloos opladen

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Lees verder na de advertentie.

Volgende week, op 15 september, gaan we nieuwe high-end toestellen van Xiaomi zien. In de aanloop naar het evenement heeft de fabrikant nu een blogpost gepubliceerd. Daarin is te lezen dat de Xiaomi 11T en Xiaomi 11T Pro langer updates krijgen. Het gaat om drie grote Android-versie-updates. De smartphones, die met Android 11 op de markt komen, krijgen de komende jaren dus ook updates naar Android 12, 13 en 14. Ook zegt het bedrijf vier jaar beveiligingspatches uit te brengen, waardoor je ook altijd up-to-date bent. Of dit nieuwe beleid ook gaat gelden voor alle aankomende smartphones van het bedrijf is nog onbekend.

→ Lees verder over het verbeterde updatebeleid van Xiaomi

HBO Max is al sinds mei 2020 in de Verenigde Staten actief en breidde de afgelopen tijd uit naar meer landen. Eind oktober komt de videostreamingsdienst ook beschikbaar in Europa, te beginnen met zes landen. Nederland zit hier niet bij, België ook niet. In 2022 komen daar veertien nieuwe Europese landen bij, maar opnieuw geen Nederland en België. Waarom de streamingsdienst hier vooralsnog niet verschijnt, laat HBO in het midden. Wel meldt het bedrijf dat er volgend jaar meer landen toegang krijgen tot HBO Max dan nu is aangekondigd.

→ Lees verder over HBO Max (nog) niet naar Nederland

De Reno 6 en 6 Pro zijn de opvolgers van de Reno 5-modellen, die niet in Nederland zijn uitgebracht. De nieuwe smartphones worden door Oppo vooral aangeprezen vanwege hun foto- en videomogelijkheden. Zo kunnen de toestellen filmen met een scherptediepte-effect, een feature die vooral bekend is van foto’s. Oppo schenkt ook aandacht aan een geavanceerde stabilisatiemodus om trillende video’s te voorkomen en een algoritme dat betere kleuren moet opleveren. Een automatische nachtmodus zou de foto- en videokwaliteit in het donker verbeteren. De Oppo Reno 6 heeft een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Op de Oppo Reno 6 Pro zijn vier camera’s geplaatst.

→ Lees verder over de aankondiging van de Oppo Reno 6 (Pro)

→ En check de uitgebreide review van de Oppo Reno 6 en 6 Pro

Motorola demonstreert in een video een methode die je smartphone écht draadloos kan opladen. De oplaadtechniek werd in mei al even getoond, maar blijkt verbeterd en wordt nu duidelijker toegelicht. Motorola spreekt van Space Charging, een verbeterde versie van de GuRu-techniek. In de video is te zien dat het oplaadstation genoeg energie door de lucht kan sturen om vier smartphones tegelijk op te laden. De smartphone heeft wel technische componenten nodig om de energie te ontvangen en om te zetten in stroom. Het oplaadstation stuurt de energie via 1600 antennes in een hoek van honderd graden, wat best breed is. Volgens Motorola moet de smartphone binnen drie meter van het oplaadstation zijn om draadloos op te laden.

→ Lees verder over Space Charging (draadloos opladen) van Motorola

Samsung heeft zijn Mobile Security-pagina bijgewerkt, waar de fabrikant bijhoudt hoe vaak toestellen updates ontvangen. Op de pagina is nu te zien dat de onlangs aangekondigde Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 iedere maand een Android-beveiligingsupdate krijgen. Dit is niet zo gek, want Samsung voorziet al zijn high-end smartphones van maandelijkse beveiligingspatches. Ook de Galaxy A52s, die onlangs in Nederland is uitgebracht, kan rekenen op maandelijkse beveiligingsupdates. Begin jaar dit maakte Samsung bekend smartphones langer te ondersteunen. Alle Galaxy-toestellen die in 2019 of later zijn uitgebracht, kunnen rekenen op vier jaar aan beveiligingsupdates.

→ Lees verder over de maandelijkse Android-updates voor Samsung-smartphones

Video van de week: de Oppo Reno 6 besproken