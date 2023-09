Odido, Pixel 8 en Android 14 is uitgesteld (Android-nieuws #36 2023)

T-Mobile gaat verder als Odido en Google heeft de release van Android 14 uitgesteld. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hét grote nieuws van deze week is de herpositionering van providers T-Mobile en Tele2 Mobiel. Beide providers gaan verder als Odido. Het gaat om een onafhankelijk Nederlands merk dat als slogan “Het kan ook anders” gebruikt. Het bedrijf wil het beter doen met zijn klantenservice dan andere mobiele providers in Nederland.

De provider zegt beter te willen luisteren naar de vraag van klanten en wil het menselijke aspect daarbij niet uit het oog verliezen. Heb je nu een mobiel abonnement lopen bij T-Mobile of Tele2 Mobiel, dan verandert er momenteel niks.

→ Alles over Odido uitgelegd

We moeten nog iets langer wachten op de release van Android 14. De verwachting was dat de nieuwe Android-versie deze week zou worden uitgebracht, maar Google heeft de release op het laatste moment uitgesteld.

Het lijkt er nu op dat Google de nieuwste Android-versie tegelijk met de aankondiging van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro lanceert. Deze smartphones worden op 4 oktober officieel aan de wereld getoond. Normaliter worden versies van het besturingssysteem voor de release van de nieuwste Pixel-telefoons uitgerold.

→ Android 14 verschijnt later (en dit is het nieuwe logo)

De Motorola Moto G54 is officieel aangekondigd. Het toestel is nu verkrijgbaar in China, maar komt hoogstwaarschijnlijk later ook naar de Benelux. De betaalbare smartphone volgt de Moto G53 van eerder dit jaar op en heeft op papier betere specificaties. We nemen de belangrijkste features met je door.

Motorola voorziet de Moto G54 van een 6,5 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Een belangrijke verbetering is dat het display een resolutie van 2400 bij 1080 pixels heeft.

→ Motorola Moto G54 officieel aangekondigd

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is geen geheim dat Samsung van plan is om een nieuwe betaalbare tablet uit te brengen, maar over de specificaties van het apparaat is maar weinig bekend. Nu weten we welke processor er in de tablet zit. Het zou gaan om de MediaTek Helio G99-chip, die vaker wordt gebruikt in Android-tablets.

De processor is inmiddels ruim een jaar oud en richt zich specifiek op gaming. Dat betekent dat de Galaxy Tab A9 waarschijnlijk aanzienlijk krachtiger is dan de huidige budgettablets van Samsung. De Galaxy Tab A8 (uit 2021) heeft een relatief langzame Unisoc-processor.

→ Samsung Galaxy Tab A9 krijgt nieuwe processor

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Google Pixel 8 wordt mogelijk zo’n 150 euro duurder dan zijn voorganger. Waar de Pixel 7 met 128GB een adviesprijs heeft van 649 euro, kost de Pixel 8 straks minimaal 799 euro. De grote broer – de Pixel 8 Pro – gaat zelfs minimaal 1099 euro kosten. Dat is 200 euro duurder dan de Pixel 7 Pro.

Natuurlijk verschijnen de smartphones ook in varianten met meer opslag. Zo komt er een Pixel 8 met 256GB aan opslagruimte voor 859 euro en kosten de Pixel 8 Pro‘s met 256GB of 512GBz zelfs 1159 en 1299 euro. Dit zijn serieuze prijzen voor de nieuwe Pixel-toestellen, maar niet onbekend in de smartphonemarkt.

→ Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro worden duurder