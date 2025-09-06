Samsung Galaxy S25 FE officieel en nieuwe Moto’s (Android-nieuws #36)

Samsung onthult (eindelijk) de Galaxy S25 FE en er zijn nieuwe Moto’s. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Samsung heeft de Galaxy S25 FE onthuld. Dat komt niet als een verrassing, want de afgelopen weken is vrijwel alles over de nieuwe smartphone gelekt. De telefoon volgt de Galaxy S24 FE van vorig jaar op en is het goedkopere broertje van de andere Galaxy S25-smartphones.

De Galaxy S25 FE heeft een adviesprijs van 749 euro, voor het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Samsung komt daarnaast met een versie met 256GB opslag en die kost 809 euro. Daarmee is de S25 FE precies even duur als zijn voorganger. Het toestel verschijnt in de kleuren zwart, wit, lichtblauw en donkerblauw.

Motorola vult de Edge 60-serie aan met de lancering van de Edge 60 Neo. De smartphone is sneller, steviger en heeft nieuwe camera’s, en dat in een compacte behuizing van 6,36 inch. Het amoled-scherm heeft 120Hz voor soepele beelden, ltpo-techniek om zuiniger met energie om te gaan en een maximale helderheid van 3000 nits.

Naast de nieuwe Neo brengt Motorola ook twee smartphones uit met lagere prijskaartjes: de Moto G06 en G06 Power. Vooral de tweede valt op, vanwege zijn enorme batterij met een capaciteit van 7000 mAh. Daarmee gaat de telefoon volgens de fabrikant meer dan twee en een halve dag mee.

Tijdens technologiebeurs IFA 2025 in Berlijn heeft TCL de Nxtpaper 60 Ultra gepresenteerd. De smartphone heeft een adviesprijs van 499,99 euro en focust zich op oogcomfort. Het scherm van de telefoon is uitgerust met allerlei functies die moeten zorgen dat je minder snel last krijgt van vermoeide ogen.

Het display vermindert bijvoorbeeld blauw licht, reflecties en schitteringen. Ook moet het beeld beter af te lezen zijn als je een zonnebril draagt. De Nxtpaper 60 Ultra gaat ook flikkeringen van het scherm tegen, wat er weer voor moet zorgen dat je minder snel last hebt van vermoeide ogen of hoofdpijn.

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar Material 3 Expressive is nu beschikbaar voor de Google Pixel 6 en nieuwer. Het speelsere en kleurrijke ontwerp zit verpakt in de Pixel Drop van september 2025. Op de nieuwe Pixel 10-telefoons was het design al te vinden. De update bevat ook de beveiligingspatch van deze maand, zodat je weer goed beschermd bent tegen hackers.

Op het ontgrendelscherm van Material 3 Expressive zijn de datum en het weer nu onder de grote klok te vinden. Of daar juist net rechts van als je bijvoorbeeld Spotify luistert en die app op je display staat.

Op zoek naar een high-end tablet? Dan verkoopt Samsung je graag een Galaxy Tab S11 of Galaxy Tab S11 Ultra, die vandaag officieel zijn onthuld. De apparaten draaien op een MediaTek Dimensity 9400 Plus-chip en zijn daarmee zo’n 25 procent sneller dan de Tab S10-modellen van vorig jaar. Het zijn echte krachtpatsers, bedoeld voor veeleisende toepassingen als videobewerking of zware 3D-games. Je kiest uit de kleuren zilver of grijs.

Samsung hanteert dit keer een andere strategie. De Tab S10 Plus, met een 12,4 inch-scherm, krijgt voorlopig geen opvolger. De reguliere Tab S11 heeft een kleiner 11 inch-display en lijkt daarom meer op de Galaxy Tab S9 uit 2023.

