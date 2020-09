Android-nieuws #37: Android 11 release, Poco X3 NFC en Galaxy S21

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Android 11 officieel uitgebracht: 3 vragen over de nieuwe Android-versie

Android 11 is officieel uitgebracht door Google. Nadat de nieuwste Android-versie de afgelopen maanden uitvoerig werd getest in diverse bèta, is het nu tijd voor de officiële release. Net als zijn voorgangers introduceert Android 11 de nodige vernieuwingen, aanpassingen en andere kleinere verbeteringen. Maar wat is er precies nieuw en wanneer kan jij met de update aan de slag?

Dit is de Poco X3 NFC: indrukwekkende specs voor een lage prijs

De Poco X3 NFC, zoals het toestel voluit heet, is een nieuwe budgettelefoon van fabrikant Xiaomi. Net als de Pocophone F1 en Poco F2 Pro onderscheidt de Poco X3 zich door de goede prijs-kwaliteitverhouding. De Poco X3 is vanaf nu te koop in Nederland voor 229 euro. De Poco X3 heeft een groot 6,67 inch-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Opvallend is de 120Hz-ondersteuning, een feature die we normaliter alleen bij veel duurdere telefoons zien. Door de hogere ververssnelheid ogen animaties en beelden soepele.

‘Samsung Galaxy S21 Plus krijgt grotere accu dan voorganger’

Hoewel we nog flink wat maanden moeten wachten op de opvolger van de Galaxy S20, verschijnt langzaam de eerste informatie over de Galaxy S21. De verbeteringen op accugebied lijken klein te zijn: volgens de certificatie heeft de Galaxy S21 een batterijcapaciteit van zo’n 4000 mAh. De Galaxy S20 van eerder dit jaar heeft ook een 4000 mAh-accu. De verbeteringen bij de Galaxy S21 Plus zijn mogelijk iets groter: het toestel zou een forse 4800 mAh-batterij krijgen. Dit is best een vooruitgang ten opzichte van de Samsung S20 Plus (4500 mAh).

‘OnePlus 8T Pro blijft achterwege, bedrijf brengt alleen OnePlus 8T uit’

Er komt geen OnePlus 8T Pro aan. In plaats daarvan brengt het Chinese bedrijf later dit jaar maar één variant uit, de ‘gewone’ OnePlus 8T. Een Pro-variant blijft dit jaar compleet achterwege. Indien dit gerucht klopt gooit OnePlus het roer flink om. Sinds 2018 brengt het bedrijf namelijk naast een ‘gewone’ smartphone steevast een Pro-variant uit. Laatstgenoemde telefoons zijn krachtiger en voorzien van onderscheidende functies. Het meest recente Pro-model is de OnePlus 8 Pro, die eerder dit jaar uitkwam.

Motorola Moto G9 Plus officieel: dit moet je weten over de midranger

De nieuwe Motorola Moto G9 Plus komt vrij snel na de Moto G8 Plus, die vorig jaar in oktober werd aangekondigd. De smartphone is op verschillende punten verbeterd en beschikt bijvoorbeeld over een erg groot scherm van maar liefst 6,81 inch. Dat is handig voor als je veel video’s op je telefoon kijkt of graag een mobiele game speelt. Het scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en klein gaatje linksboven voor de 16 megapixel-selfiecamera. De accu is met 5000 mAh behoorlijk groot en laadt dankzij de 30 Watt-adapter lekker snel op.

