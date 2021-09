Het beste Android-nieuws: Android 12 in oktober en iPhone 13-alternatieven

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

Volgens geruchten vindt de Android 12 release binnenkort plaats. Volgens gelekte documenten gebeurt dit namelijk op 4 oktober. Daarmee zou het zo’n drie weken later zijn dan de release van Android 11, die vond plaats in september 2020. De informatie over de releasedatum van Android 12 komt via een tweet van Mishan Rahman. Rahman werkt voor XDA-Developers, een website die vaker naar buiten komt met betrouwbare informatie. Volgens het verschenen bericht – dankzij een intern document van de zoekgigant – wordt de broncode van Android 12 op 4 oktober aanstaande vrijgegeven voor het Android Open Source Project (AOSP).

→ Lees verder over de mogelijke release van Android 12

De Xiaomi 11T Pro is deze week officieel gepresenteerd. Het topmodel uit de 11T-serie is uitgerust met de snelle Snapdragon 888-chip en een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Het scherm is 6,67 inch groot en ververst maximaal 120 keer per seconde. De accu is 5000 mAh groot en is dankzij de eigen oplaadtechniek supersnel op te laden. Dat gaat met een usb c-kabel met maar liefst 120 Watt, waardoor de accu na 17 minuten volledig vol zit. Op de achterzijde zien we drie camera’s. De primaire sensor heeft een resolutie van 108 megapixel. De andere camera’s gebruik je voor wijdere shots en om close-ups te maken.

→ Lees verder over de aankondiging van de Xiaomi Mi 11T (Pro)

Nu Apple de iPhone 13 officieel heeft aangekondigd, kunnen we de nieuwe smartphone goed vergelijken met premium Android-smartphones. Voor de goedkoopste iPhone 13 betaal je 909 euro. Wat kun je voor hetzelfde of minder geld kopen als je liever een Android-toestel wil? We zetten daarom een aantal goede alternatieven op een rijtje. Lees gauw verder de link hieronder!

→ Lees verder over de Android-alternatieven voor de iPhone 13

‘Samsung Galaxy S22 krijgt kleinere accu dan Galaxy S21’

Samsung kiest met de komst van de Galaxy S22 voor een kleinere accu. De accu van de smartphone zou een capaciteit van 3590 mAh krijgen. Dat is zo’n 8 procent kleiner dan de accu van de huidige Galaxy S21. Ook de Galaxy S22 Plus krijgt naar verluidt een kleinere accu dan zijn voorganger. Hoeveel kleiner dat precies gaat zijn, is nog niet bekend. Het duurste model, de Galaxy S22 Ultra, behoudt een accucapaciteit van 5000 mAh. Smartphone-onderdelen worden ieder jaar zuiniger. Op die manier weten fabrikanten de accuduur vaak lang te houden, ondanks het inbouwen kleinere batterijen.

→ Lees verder over de kleinere accu van de Samsung Galaxy S22

Motorola heeft de Moto E20 officieel gepresenteerd. De smartphone heeft eenvoudige specificaties, draait op Android Go-software en verschijnt in oktober voor slechts honderd euro. Van een honderd euro kostende smartphone kun je geen bijzondere specificaties verwachten, wel een redelijke basis. Op papier voldoet de Moto E20 aan die verwachtingen. De Moto E20 draait bij zijn release op versie 11 van Android Go, de lichtgewicht versie van Android. Dit besturingssysteem is geoptimaliseerd voor smartphones met eenvoudige specificaties.

→ Lees verder over de gloednieuwe Motorola Moto E20

Video van de week: alles over Android Auto Wireless