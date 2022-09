Zo ziet de nieuwe Chromecast eruit (Android-nieuws #37)

De nieuwe Chromecast is gefotografeerd en Android Automotive op een tablet. Dit is het grootste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Automotive op een tablet? Een handige ontwikkelaar heeft het voor elkaar gekregen om de software te laten draaien op zijn drie jaar oude unit.

Binnenkort moet het voor iedereen mogelijk zijn om dat te doen, zo heeft hij laten weten.

→ Android Automotive op een tablet

De eerste officiële Chromecast HD met Google TV afbeeldingen zijn verschenen. Daarop zien we de nieuwe dongle van Google, maar heel opvallend is het uiterlijk niet.

Op de verschillende renders zien we een wel heel bekend uiterlijk, want de nieuwe Chromecast lijkt als twee druppels water op de huidige Google Chromecast met Google TV.

→ Zo ziet de nieuwe Chromecast eruit

Begin augustus liet WhatsApp weten te komen met een functie om je online-status te verbergen en dat rolt nu mondjesmaat uit.

Daarbij wordt het handiger om lokale back-ups van chatgesprekken te importeren op je nieuwe toestel.

→ Online-status op WhatsApp verbergen gaat zo

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Xiaomi 12 Lite is sinds deze week in Nederland verkrijgbaar. Het toestel komt in meerdere frisse kleuren en kost 449 euro.

De Xiaomi 12 Lite heeft een fors 6,55 inch-scherm, Snapdragon 778G-chip onder de motorkap en 8GB aan werkgeheugen. Het toestel is onderdeel van de 12-serie van Xiaomi, waar ook de Xiaomi 12, 12X en 12 Pro onder vallen.

→ Hier kun je de Xiaomi 12 Lite kopen

Fabrikant Oppo heeft een primeur te pakken, want het is de eerste fabrikant die is begonnen met de stabiele uitrol van Android 13, na ontwikkelaar Google zelf natuurlijk.

Half augustus kregen de Pixel-toestellen van de zoekgigant de update al voorgeschoteld. Nu een maand later is het tijd voor twee smartphones van de Chinese fabrikant. Helaas is Nederland nog niet aan de beurt.

→ Oppo begint met Android 13 uitbrengen

Het laatste Android-nieuws: