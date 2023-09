Android Auto en nieuwe Motorola’s (Android-nieuws #37 2023)

Android Auto krijgt handige nieuwe apps en Motorola presenteert drie betaalbare smartphones. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Motorola pronkt bij de Edge 40 Neo vooral met de waterdichtheid. Door de IP68-certificatie kan de smartphone tegen stof en vuil en is het geen probleem om ‘m onder te dompelen in water. De telefoon heeft ook een achterkant van vegan leer, waardoor ‘ie anders aanvoelt dan een toestel van glas of plastic.

De nieuwe Moto G84 valt vooral op door het design met een achterkant van vegan leer. Ook dit toestel is behoorlijk dun (7,6 millimeter) en kan tegen een spatje water. De smartphone is echter minder waterbestendig dan de Edge 40 Neo door de IP54-certificatie.

Android Auto en Android Automotive krijgen een aantal nieuwe apps. Te beginnen met Zoom en WebEx. Deze apps zijn gespecialiseerd in online videovergaderingen op je smartphone, tablet of laptop, maar komen nu ook naar Android Auto en Android Automotive. Zo woon je gemakkelijk vergaderingen van je werk bij terwijl je aan het rijden bent.

Eenmaal geparkeerd kun je in auto’s met Android Automotive ook apps gebruiken voor ontspanning. Zo stream je films en series via Amazon Prime Video of scrol je door het internet met Vivaldi.

De Samsung Galaxy S23-familie bestaat uit drie smartphones en is in februari gepresenteerd. Over een paar maanden is het alweer tijd voor de opvolgers. We verwachten in het eerste kwartaal van 2024 dan ook de nieuwste Galaxy S-telefoons.

We gaan vast en zeker van alles horen over de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra tijdens het evenement, maar toch richt Samsung zich vooral op een totaal nieuw apparaat. Volgens de lekker Ice Universe komt het bedrijf eindelijk op de proppen met de Samsung Galaxy Ring, een gadget voor om de vinger.

Het Finse HMD Global kennen we van de Nokia Android-smartphones, die nu een aantal jaren worden uitgebracht. Topman Jean-Francois Baril laat op LinkedIn weten dat het bedrijf ook van plan is om ‘eigen’ toestellen te maken. Die worden onder de naam van HMD uitgebracht.

Ze bestaan straks naast de huidige Nokia-telefoons, al weten we niet wanneer we de eerste HMD-smartphone kunnen verwachten. Dat kan nog wel even duren, aangezien het bedrijf nog tot in 2026 beschikt over de Nokia-licentie, zo schrijft Nokiamob.

X Corp. (voorheen Twitter) wordt voor de rechter gesleept, want Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) stelt dat het bedrijf op illegale wijze persoonlijke gegevens heeft verzameld van gebruikers van tienduizenden gratis apps, waaronder Wordfeud, Buienradar, Vinted, Shazam, Duolingo, Happn, Grindr, MyFitnessPal en My Talking Tom.

Toen X nog Twitter heette, bezat het bedrijf advertentieplatform MoPub. MoPub verzamelde in al deze apps data van gebruikers en verkocht het door aan adverteerders, zonder hier toestemming voor te vragen.

