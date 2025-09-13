Samsung Galaxy S26 Pro gelekt en Xiaomi 15T op komst (Android-nieuws #37)

Samsung komt volgend jaar met de Galaxy S26 Pro, maar eerst introduceert Xiaomi de 15T. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

De goed ingevoerde smartphone-insider OnLeaks deelt in samenwerking met website Android Headlines de renders van de Samsung Galaxy S26 Pro. Dit moet de opvolger van de Galaxy S25 worden, die dus de ‘Pro’-naam gaat dragen. Het is niet duidelijk waarom Samsung voor deze naam kiest.

Ook bij de andere smartphones in de Galaxy S26-serie gooit de fabrikant de naamgeving naar verluidt op de schop. Zo zou de Galaxy S25 Plus worden vervangen door de Galaxy S26 Edge. De nieuwe Galaxy S26 Pro, die te zien is op de plaatjes hieronder, lijkt erg op de Galaxy S25 van begin dit jaar.

→ Bekijk de Samsung Galaxy S26 Pro-renders

Sony heeft de Xperia 10 VII aangekondigd. De middenklasser komt met verschillende upgrades, waaronder een nieuwe shutter button. Die extra knop opent direct de camera, om zo snel mogelijk mooie momenten vast te kunnen leggen. Geinige functie dus, voor een cameragigant. Achterop vind je twee lenzen: een 50 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens.

Het ontwerp van de telefoon is opvallend, want ook Sony kiest ervoor om een pilvormig camera-eiland toe te voegen aan de achterkant. Dit zagen we al op de Google Pixel 10-serie, de nieuwe iPhone Air en nu dus op de Xperia 10 VII.

→ Alles over de Sony Xperia 10 VII

De grote ster van de Apple Keynote op 9 september was de iPhone Air. De telefoon is min of meer de opvolger van de iPhone 16 Plus, maar heeft maar één camera, een titanium behuizing en is veel dunner. Vooral dat laatste valt op, maar Apple is niet de eerste die een extra dunne smartphone uitbrengt. Hoeveel dunner is ‘ie vergeleken met de Samsung Galaxy S25 Edge?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de iPhone Air is met een dikte van 5,6 millimeter de dunste iPhone ooit. Hij wint het nét van Samsung, die een dikte van 5,8 millimeter heeft. Qua gewicht verschillen ze ook maar een fractie.

→ iPhone Air vs Samsung Galaxy S25 Edge

Ook in 2025 sluit Xiaomi zijn jaar af met de lancering van de T-serie. Dit keer is het de beurt aan de 15T en 15T Pro, wat betaalbare varianten van de Xiaomi 15-serie uit maart zijn. De lancering vindt plaats op 24 september in München. Met een evenementnaam als ‘Far closer’ lijkt het erop dat het Pro-toestel een betere telelens krijgt.

Samen met de aankondiging van de presentatie deelt Xiaomi ook een foto, gemaakt met de Xiaomi 15T Pro. Daarop is te zien dat de fabrikant weer samenwerkt met de cameraspecialisten van Leica voor betere nabewerking van foto’s.

→ Xiaomi 15T en 15T Pro aankondiging

Het zal voor velen als een donderslag bij heldere hemel komen. Maar Google biedt Google Weather vanaf Wear OS 6 niet meer aan. Gelukkig hoef je waarschijnlijk niet direct afscheid te nemen van de populaire weer-app.

Althans, zo leggen wij het verdwijnen van Google Weather voor het gemak even uit. Google meldt namelijk dat er geen behoefte meer is aan de weer-app. Dat komt omdat veel smartwatchfabrikanten standaard eigen weer-apps op hun horloges installeren.

→ Weer-app voor Wear OS verdwijnt