Android-nieuws #38: Google-event, Sony Xperia 5 II en Moto G9 Plus

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Google onthult Pixel 5, nieuwe Chromecast en Nest-speaker op 30 september

Google-fans opgelet: omcirkel 30 september maar in je agenda, want op die dag brengt het bedrijf de Pixel 5, een nieuwe Chromecast en gloednieuwe Nest-speaker uit. Om 20:00 uur Nederlandse tijd kun je (waarschijnlijk via YouTube) meekijken. Wat de Pixel 5 (en Pixel 5 XL) betreft is het geen grote verrassing: vorige maand onthulde Google de Pixel 4A. Daar blijft het echter niet bij: ook een nieuwe Chromecast en nieuwe Nest-speaker worden getoond.

Gerucht: OnePlus presenteert 8T op 14 oktober

De website MySmartPrice meldt dat de OnePlus 8T op woensdag 14 oktober wordt aangekondigd. De website baseert zich op informatie van insider Ishan Agarwal, die het doorgaans bij het juiste eind heeft als het om onaangekondigde smartphones gaat. Agarwal benadrukt wel dat de datum door de coronapandemie nog kan veranderen. Een presentatie op 14 oktober lijkt echter aannemelijk, aangezien de OnePlus 7T en 7T Pro vorig jaar rond dezelfde tijd werden gepresenteerd. De verwachting is dat de OnePlus 8T-presentatie volledig online plaatsvindt.

Sony onthult compacte Xperia 5 II: alles wat je moet weten

Sony heeft de Xperia 5 II officieel onthuld. De compacte smartphone beschikt over een handzaam 120Hz-scherm en ligt volgende maand in de winkels. De Sony Xperia 5 II draait op de Snapdragon 865-chip en heeft 5G-ondersteuning. De accu is met 4000 mAh een stuk groter dan bij de vorige Xperia 5 (3140 mAh). Met de meegeleverde snellader (18 Watt) zit de accu na een halfuur voor ongeveer de helft vol. Draadloos ontbreken ontbreekt helaas, al keert de koptelefoonaansluiting wel terug.

‘Dit is de nieuwe Chromecast met Google TV en afstandsbediening’

Nieuwe foto’s laten zien hoe de nieuwe Chromecast met Google TV eruitziet. De Google-gadget krijgt een afstandsbediening, wordt waarschijnlijk eind deze maand gepresenteerd en belooft duurder te worden dan zijn voorganger. De nieuwe Chromecast wordt niet met Android TV geleverd, maar met Google TV. Het besturingssysteem voor Googles hdmi-dongle heeft namelijk een naamsverandering ondergaan. Je sluit het apparaatje, dat iets groter lijkt te zijn dan de Chromecast uit 2018, aan op de achterkant van een tv. Vervolgens kun je aan de slag met allerlei smart tv-functies

Motorola Moto G9 Plus en E7 Plus met grote accu’s deze week naar Nederland

Motorola laat weten dat de Moto G9 Plus deze week in de winkels ligt voor 269 euro. Het toestel verschijnt in twee kleuren (blauw en goud) en is de opvolger van de Moto G8 Plus, die ongeveer een jaar geleden werd aangekondigd. De Moto G9 Plus onderscheidt zich vooral door het enorme 6,8 inch-scherm, dat flink groter is dan de displays van vorige Moto G-telefoons. Het toestel heeft hdr10-ondersteuning, waardoor kleuren en belichting op het scherm realistischer ogen. Ook de goedkopere Motorola Moto E7 Plus is deze week te koop in Nederland voor 149 euro.

