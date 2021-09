Het beste Android-nieuws: Samsung Galaxy S22 en nieuwe functies voor Android

Er komen nieuwe functies naar Android. Ook groot nieuws vanuit OnePlus en Oppo, want zij gaan hun besturingssystemen samenvoegen. Dat, en nog veel meer vind je in dit wekelijkse overzicht van het beste Android-nieuws.

Google brengt binnenkort Android 12 uit, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Los daarvan komt het bedrijf echter ook met zeven verse functies die zelfs beschikbaar zijn voor smartphones die op een oudere versie van Android draaien.

Ze rollen de komende dagen en weken vanzelf uit. Je kunt straks bijvoorbeeld je televisie met je telefoon bedienen en foto’s met een wachtwoord vergrendelen.

→ Deze functies komen in de herfst naar Android

Het hoge woord is eruit, de softwareschillen van OnePlus (OxygenOS) en Oppo (ColorOS) worden samengevoegd.

Pete Lau, mede-oprichter van OnePlus, heeft dat laten weten in een digitaal gesprek met journalisten waar Android Planet bij aanwezig was. Dat betekent dat nieuwe toestellen van beide fabrikanten in 2022 een nieuwe Android-schil krijgen: Unified OS.

→ Dit moet je weten over Unified OS, dé nieuwe Android-schil van Oppo en OnePlus

Xiaomi presenteert op 27 september een nieuwe smartphoneserie met de naam Civi. Geruchten claimen dat de toestellen bedoeld zijn voor foto- en videoliefhebbers.

De komst van de Civi-lijn is door Xiaomi aangekondigd op Weibo, een Chinees sociaal medium. Xiaomi houdt op 27 september om 21:00 Nederlandse tijd een evenement in China om de Civi-smartphones officieel te presenteren.

→ Lees verder over de nieuwe Xiaomi-smartphoneserie

We hebben nog even geduld nodig voordat we we de Samsung Galaxy S22 in levende lijve zien. Een mens mag echter dromen – en van dit concept worden we bij Android Planet erg vrolijk.

De Samsung Galaxy S-smartphones blijven enorm populair. Ieder jaar verkoopt Samsung er miljoenen. Het is dan ook altijd spannend wat de volgende generatie voor ons in petto heeft. LetsGoDigital is met een concept van de Samsung Galaxy S22 Plus aan de slag gegaan – en ons hoor je niet klagen.

→ Zo ziet het Samsung Galaxy S22-concept eruit

Fairphone doet het al heel lang en sinds enige tijd zijn ook onder meer Apple en Samsung overstag: ze leveren (sommige) smartphones zonder oplader in de doos. De Europese Commissie wil fabrikanten met een nieuwe wet gaan verplichten om telefoons aan te bieden zonder adapter.

Het gaat om een optie. Er morgen straks dus nog wel smartphones verkocht worden mét oplader, maar consumenten moeten de keuze hebben om alleen een telefoon aan te schaffen.

→ Dit is waarom de Europese Commissie smartphones zonder oplader wil

De Surface Duo 2 is officieel aangekondigd. Het is de opvolger van de Surface Duo, Microsofts eerste opvouwbare smartphone. Het ontwerp van de Duo 2 lijkt op dat van zijn voorganger.

De smartphone heeft twee schermen, die dankzij een scharnier in het midden op elkaar kunnen worden gevouwen. Hierdoor zit de Surface Duo 2 anders in elkaar dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 3, die een opvouwbaar scherm heeft.

→ Lees verder over de Microsoft Surface Duo 2