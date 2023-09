OnePlus-updates en snellere Chromecast (Android-nieuws #38 2023)

OnePlus maakt zijn updateplannen bekend en de Chromecast wordt misschien veel sneller. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Al een tijdje gaan er geruchten over een nieuwe Chromecast met Google TV. Die zou zomaar een stuk sneller kunnen worden dankzij een nieuwe chip. De nieuwe chip, die de Amlogic S905X5 heet, is aanzienlijk sneller dan huidige hardware in streamingdongles en is bovendien efficiënter. Hierdoor worden apparaatjes bijvoorbeeld minder snel warm en verbruiken ze minder stroom.

Het belangrijkste is dat Google TV- en Android TV-devices dankzij de nieuwe chip veel krachtiger worden. Of de Chromecast met Google TV in de toekomst daadwerkelijk de verbeterde chip krijgt, is nog volstrekt onduidelijk. Het ligt echter voor de hand dat de nieuwe Chromecast sneller wordt.

→ Chromecast met Google TV krachtiger door nieuwe chip

Android 14 is nog niet officieel uitgebracht, maar de release van de update laat niet lang meer op zich wachten. In de tussentijd maakt OnePlus bekend welke smartphones een OxygenOS 14-bèta krijgen. Dit is de testversie van de update die op Android 14 is gebaseerd.

Omdat er bèta’s voor de toestellen worden uitgebracht, kunnen we er ook op rekenen dat ze uiteindelijk de definitieve update ontvangen. Het is nog niet bekend wanneer de Android 14-upgrades voor de OnePlus-smartphones precies worden uitgebracht. Ook weten we niet welke toestellen eerst worden bijgewerkt.

→ Krijgt jouw OnePlus-smartphone Android 14?

De Galaxy S Ultra-smartphones van Samsung staan bekend om de indrukwekkende camera’s. Dat komt niet alleen door de hoofdcamera, maar ook de periscopische zoomlens speelt een rol. Met deze camera konden de S21 Ultra, S22 Ultra en huidige S23 Ultra tot 10x optisch inzoomen. Oftewel: het beeld dichterbij halen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

Het lijkt er echter op dat deze zoomcamera bij de Galaxy S24 Ultra wordt vervangen door een telelens die ‘maar’ 5x optische zoom biedt. De 10 megapixel-periscopische zoomlens verdwijnt en Samsung zou voor een 50 megapixel-telelens kiezen. Het is onduidelijk waarom het bedrijf deze downgrade doorvoert.

→ Samsung Galaxy S24 Ultra-telelens zoomt minder ver

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Chromecast met Google TV is waarschijnlijk de bekendste streamingdongle in Nederland, maar wist je dat Amazon ook een dergelijk apparaatje maakt? Het bedrijf brengt al geruime tijd een alternatief uit in de vorm van de Fire TV Stick. Die kun je – net als de Chromecast – op je televisie aansluiten.

De belangrijkste verbetering is dat de Amazon-dongles een stuk sneller zijn geworden. De Fire TV Stick 4K heeft een betere quadcore-processor, waardoor het apparaatje volgens Amazon 30 procent krachtiger is. De Fire TV Stick 4K Max is dankzij een nog snellere chip de krachtigste Amazon-mediaspeler tot nu toe.

→ Amazon Fire TV Stick 4K (Max) gepresenteerd

Met behulp van de Google Home-app kun je slimme apparaten zoals speakers in een groep samenvoegen. Zo luister je bijvoorbeeld makkelijk muziek op meerdere speakers tegelijk in je woonkamer of kantoor.

Voorheen kon je alle Google Nest-speakers en Chromecasts in meerdere groepen toevoegen, maar daar heeft de zoekgigant een stokje voor gestoken. Een aantal apparaten kan voortaan alleen worden toegevoegd aan een enkele groep.

→ Lees meer over de Nest-speakers