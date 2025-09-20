Android 16-updates voor Samsung-telefoons en meer (Android-nieuws #38)

Samsung brengt Android 16-updates uit en Xiaomi komt met een opvallende smartphone. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Samsung rolt deze week de eerste One UI 8-updates uit, waarbij de Galaxy S25-serie eerst wordt bijgewerkt. Daarna volgen andere smartphones, zoals die in de Galaxy S24-serie. Het bedrijf maakt ook bekend welke telefoons en tablets daarnaast mogen rekenen op een One UI 8.

In het artikel (via het linkje hieronder) zetten we op een rijtje welke Samsung-telefoons allemaal sowieso worden geüpdatet naar Android 16. Zoals je ziet, krijgen de meeste recente toestellen van het merk een upgrade. Ook als je een oudere smartphone hebt, zit je vaak wel goed.

→ Samsung geeft deze smartphones Android 16

Nothing heeft de Ear (3) gelanceerd. De nieuwe oordopjes zijn vanaf 8 oktober in Nederland verkrijgbaar voor 179 euro en beschikken over een aantal verbeteringen. Zowel het design als de interne hardware is aangepakt op de Nothing Ear (3). Het transparante ontwerp, kenmerkend voor Nothing, is gebleven.

De oplaadcase is voortaan deels gemaakt van aluminium. De oordopjes zijn in het zilver en zwart verkrijgbaar. Een opvallende nieuwe toevoeging is de ‘Super Mic’: een microfoon in de oplaadcase. Hiermee moet je stem helderder doorkomen tijdens telefoongesprekken, zelfs in lawaaiige omgevingen.

→ Lees meer over de Nothing Ear (3)

Als je denkt aan Android-updates, dan denk je mogelijk primair aan nieuwe functies. Toch moet je de beveiligingspatches niet onderschatten. Deze essentiële maandelijkse updates houden je smartphone veilig, door allerlei ontdekte kwetsbaarheden te repareren voordat iemand daar misbruik van kan maken.

Het bedrijf heeft de verandering nog niet officieel aangekondigd, maar website Android Authority is achter het nieuwe Risk-Based Update System gekomen. Het viel de website op dat het aantal opgeloste kwetsbaarheden in de afgelopen updates enorm verschilden. Via verschillende bronnen is de website erachter gekomen wat er aan de hand is.

→ Hoe Android-beveiligingsupdates anders worden uitgerold

Deze week deelde Xiaomi een teaser van haar nieuwste smartphones: de Xiaomi 17 Pro en 17 Pro Max. Veruit het meest opvallende is het extra scherm dat de telefoons achterop hebben. Het scherm is verwerkt in het nieuwe camera-eiland, wat op zijn beurt doet denken aan de nieuwe iPhone 17 Pro en Pro Max.

Het secundaire scherm werkt waarschijnlijk hetzelfde als het extra scherm op een flip-telefoon. Zo kun je widgets openen, snel de tijd zien en selfies maken met de betere hoofdcamera, terwijl je jezelf op het tweede scherm ziet. Xiaomi noemt het zelf het ‘Magic Back Screen’.

→ Bekijk de opvallende Xiaomi 17 Pro (Max)

Meta maakt grote stappen op het gebied van draagbare techniek. Na de populariteit van de Ray-Ban Meta-bril met camera’s en AI aan boord, heeft de techgigant nu de opvolger aangekondigd. De Meta Ray-Ban Display-bril heeft een scherm, wat hem in één klap een stuk nuttiger maakt.

De bril lijkt erg op de originele Ray-Ban Meta, maar is een fractie dikker. Die extra ruimte is nodig voor onder meer het nieuwe scherm in het rechterglas. Dat toont een interface in de rechter onderhoek van je zicht, waarmee je verschillende functies kunt gebruiken. Zo kun je navigeren zonder constant op je telefoon te hoeven kijken.

→ Meta Ray-Ban Display aangekondigd