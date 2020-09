Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe Samsung Galaxy S20: dit is de S20 FE

Samsung heeft de Galaxy S20 FE officieel aangekondigd. De Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) is een nieuwe smartphone in de S20-lijn van het bedrijf. Het toestel is gericht op jongere gebruikers en iets goedkoper dan de reguliere Galaxy S20. De Galaxy S20 FE (met 4G) heeft een adviesprijs van 649 euro. Ook komt er een 5G-variant, die 749 euro kost. De smartphone ligt op 2 oktober in de winkels.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy S20 FE

OnePlus 8T: Releasedatum, prijs en meer

Het was een gigantische week voor de OnePlus 8T. Het toestel dook afgelopen meermaals op in het nieuws. OnePlus zelf bevestigde bijvoorbeeld de releasedatum – hij wordt op 14 oktober aangekondigd – en bracht naar buiten dat het toestel Warp Charge 65 heeft. Hij laadt hierdoor met 65 Watt aan vermogen op en zit daardoor sneller vol dan zijn voorganger. In onderstaand bericht hebben we alle geruchten overzichtelijk in één artikel verwerkt.

→ Lees verder over de belangrijkste OnePlus 8T-geruchten

Google Maps brengt coronabesmettingen in kaart

Google Maps toont vanaf deze week informatie over de verspreiding van corona in provincies en steden. Door een extra ‘laag’ in te schakelen, kunnen gebruikers het gemiddeld aantal bevestigde besmettingen zien. De functie werkt in 220 landen, waaronder Nederland. De nieuwe laag in Google Maps laat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners zien. Het Nederlandse RIVM werkt bijvoorbeeld ook met deze statistiek.

→ Lees verder over de ‘coronalaag’ in Google Maps

Foutje, bedankt: OnePlus Nord reset zichzelf

De OnePlus Nord lijkt last te hebben van een vervelende bug. Verschillende gebruikers melden dat de smartphone zichzelf plots terugzet naar de fabrieksinstellingen, waardoor belangrijke data verloren gaat. Het is onduidelijk waar de fout door wordt veroorzaakt. Android Police, dat over het probleem schrijft naar aanleiding van diverse berichten op het officiële OnePlus-forum, zegt dat het niet ligt aan een specifieke softwareversie van de OnePlus Nord.

→ Lees verder over de vervelende OnePlus Nord-bug

Deze 217 emoji komen volgend jaar naar je Android-smartphone

De release van alle nieuwe emoji laat nog even op zich wachten. Gelukkig heeft het Unicode Consortium, de organisatie die emoji keurt en geschikt maakt voor alle toestellen, nog wel een warmhoudertje voor ons in petto. In 2021 verschijnen 217 nieuwe emoji. Echter zijn 200 hiervan nieuwe huidtinten voor al bestaande emoji. Daarnaast komt er ook een bredere keuze in geslachtsvariaties voor de koppelemoji.

→ Lees verder over de nieuwe emoji in 2021

‘WhatsApp werkt aan functie voor automatisch verdwijnende media’

Een afbeelding, video of gifje versturen via WhatsApp kan al een hele tijd, en dit na het versturen toch verwijderen voor de ontvanger kan ook al handmatig. Er zijn nu aanwijzingen gevonden om WhatsApp-media automatisch te laten verdwijnen. De informatie is naar buiten gebracht via de website WaBetaInfo, die zich specialiseert in WhatsApp-nieuws. In bètaversie 2.20.201.1 van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden voor automatisch verdwijnende media.

→ Lees verder over automatisch verdwijnende media in WhatsApp

Nieuwe Nokia-telefoons: dit zijn de Nokia 2.4 en Nokia 3.4

De Nokia 2.4 is officieel gepresenteerd als Nokia’s nieuwste budgetsmartphone. De fabrikant komt ook met de 3.4, die een paar tientjes duurder is en betere specificaties heeft. Nokia brengt de Nokia 2.4 officieel in september uit voor een adviesprijs van 129 euro. HMD Global lanceert ook de Nokia 3.4, die begin oktober verschijnt voor 149 euro.

→ Lees verder over de Nokia 2.4 en Nokia 3.4

Video van de week: Gboard-tips!