Nieuwe Xiaomi-smartphone en pas op voor Android-malware (Android-nieuws #39)

Xiaomi heeft een nieuwe telefoon aangekondigd, net als Fairphone. Ook moet je oppassen voor de nieuwe GriftHorse-malware. Dat, en nog veel meer in dit wekelijkse overzicht van het beste Android-nieuws.

De Nederlandse smartphonefabrikant Fairphone heeft de Fairphone 4 officieel aangekondigd. Deze smartphone krijgt vijf jaar software-updates, is eenvoudig zelf te repareren en gemaakt met aandacht voor mens en milieu.

De Fairphone 4 volgt de Fairphone 3 en 3 Plus op en is vanaf eind oktober te koop in Nederland. Het instapmodel kost 579 euro en is enkel te koop in het grijs. Een model met meer werk- en opslaggeheugen kost 649 euro en komt uit in het grijs en groen.

Onderzoekers van het cybersecuritybedrijf Zimperium waarschuwen voor een nieuwe vorm van Android-malware. Het zogeheten GriftHorse-virus zit in meer dan 200 Android-apps verstopt en heeft ruim 10 miljoen Android-apparaten besmet.

GriftHorse is een zogeheten trojan. Dit soort virussen verschuilen zich in apps die op het eerste gezicht legitiem lijken. Zodra gebruikers de app op hun telefoon installeren, komt de ware aard naar boven en begint de ellende.

De kans is groot dat je dankzij je smartphone nooit meer een pinpas gebruikt. Samsung vindt het tijd voor de volgende stap. Smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant veranderen binnenkort in autosleutels, met dank aan geavanceerde UWB-technologie.

Deze draadloze techniek werkt heel precies. Hierdoor kun je aan de slag met passieve toegang. Dit betekent dat het auto’s kan vergrendelen en ontgrendelen, motoren kan starten en kofferbakken kan openen.

Xiaomi heeft de eerste smartphone van een nieuwe smartphone-lijn aangekondigd: de Xiaomi Civi. De smartphone heeft een 120Hz-scherm, 55 Watt-snelladen en een betaalbare prijs.

De Civi is de eerste smartphone uit de nieuwe Civi-lijn van Xiaomi. Het toestel heeft een strak ontwerp met een opvallende, glinsterende achterkant. De Civi heeft een vloeiend 120Hz-amoled-scherm met hdr-ondersteuning. Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 778G-processor.

Xiaomi werkt aan een nieuwe Mi TV Stick met Android TV-software. Dat blijkt uit testinformatie van de Amerikaanse overheid. Het nieuwe model wijkt op verschillende punten af van zijn voorganger en gaat concurreren met de Google Chromecast.

Het bestaan van een nieuwe Xiaomi Mi TV Stick is bevestigd door de FCC, de Amerikaanse toezichthouder die een gadget test en goedkeurt voordat de fabrikant ‘m officieel aankondigt.

Website ProPublica trok onlangs aan de bel. Het journalistieke platform deed onderzoek naar WhatsApp en concludeert dat de chatdienst ruim 1000 medewerkers heeft die kunnen meelezen met berichten van gebruikers.

Dat is een flinke klap in het gezicht van de miljarden WhatsAppers, want de app claimt privacy altijd voorop te stellen en dat jouw chats helemaal privé zijn. Wij zochten dit verhaal daarom tot op de bodem uit.

