Samsung S23 gelekt en Google Pixel 7 naar Nederland? (Android-nieuws #39)

De Samsung Galaxy S23 is gelekt en Google brengt de Pixel 7 mogelijk uit in Nederland. Dit is het grootste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het duurt nog wel even voor de Samsung Galaxy S23-serie verschijnt, maar toch zijn er al renders opgedoken. De bekende lekker OnLeaks maakte computerafbeeldingen van de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus. Die geven doorgaans een goed beeld van het uiteindelijke ontwerp, al kunnen er nog kleine foutjes in zitten.

De renders laten zien dat Samsung het ontwerp ten opzichte van de Galaxy S22 en S22 Plus niet drastisch aanpast. De hoeken van het scherm lijken iets ronder te zijn, maar verder zijn de verschillen aan de voorkant heel klein. De achterkant toont een grotere verandering.

→ Samsung Galaxy S23 te zien op gelekte renders

Google kondigde eerder aan op 6 oktober te komen met een groots event. Daar verwachten we meer te gaan horen over de nieuwe smartphones, de Pixel Watch, een nieuwe Nest Hub en nog veel meer splinternieuwe hardware. Google Nederland is nooit zo scheutig met het inspelen op het jaarlijkse Google-evenement, maar dit jaar is dat anders.

Zo verscheen er enkele dagen geleden een tweet op het officiële Nederlandse account, met de aankondigingsposter van het evenement. De simpele vraag die we ons stellen is waarom Google Nederland aandacht zou besteden aan een event.

→ Komt de Google Pixel 7 (Pro) officieel naar Nederland?

Motorola brengt mogelijk binnenkort een nieuwe smartphone uit in de vorm van de Moto G72. Het toestel is nu te zien op gelekte renders. We zien zowel de voor- als achterkant van de Motorola Moto G72, waardoor we weten dat ‘ie in verschillende kleuren beschikbaar komt. Het scherm heeft bovenin een klein gat voor de selfiecamera en onderaan een dikkere rand.

De Moto G72 krijgt een vingerafdrukscanner onder het scherm en is waarschijnlijk (gedeeltelijk) waterdicht. Op de achterkant zit een drievoudige camera, met een hoofdcamera van 108 megapixel. Deze hoge resolutie zien we niet heel vaak op midrange-telefoons.

→ Bekijk de afbeeldingen van de Motorola Moto G72

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe Chromecast met Google TV (HD) is een paar tientjes goedkoper dan de Chromecast met Google TV (4K) – en dus heeft ‘ie logischerwijs andere specificaties. Zo kan het apparaatje streamen in full-hd-kwaliteit (1080p) in plaats van 4K, maar is ook de hardware minder krachtig. Voor de officiële onthulling doken al berichten op dat ‘ie minder werkgeheugen en een simpelere processor zou hebben.

Nu we de Chromecast met Google TV (HD) in handen hebben, kunnen we dit checken. We hebben hiervoor AIDA64 gebruikt, een simpele app waarmee je de systeeminformatie van Android-apparaten kan inzien. De app is voornamelijk bedoeld voor smartphones, maar werkt ook op de nieuwe Chromecast.

→ Deze hardware heeft de Chromecast met Google TV (HD)

Google Stadia is een streamingdienst voor games, die je via servers van Google op allerlei apparaten speelt. Zodoende hoef je zelf geen krachtige en prijzige computer of console te hebben staan om te spelen. Vanaf 18 januari 2023 is het game-over voor de dienst, want de zoekgigant heeft besloten om er niet meer mee door te gaan.

In een blogpost stelt Google dat de dienst niet het aantal bezoekers trok waar men op had gehoopt, maar exacte cijfers worden niet genoemd. Google gaat iedereen terugbetalen die hardware en software hebben aangeschaft, mits dat is gedaan in de Google Store of Stadia Store.

→ Google Stadia stopt er (alweer) mee